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不愧是警界新血！警專實習生好鼻師 上工第2天逮毒蟲

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

楊姓男子昨晚駕車搭載吳姓女友外出，卻因紅線違規停車，吸引桃市桃園警分局埔子派出所巡邏員警注意，上前盤查並將查案過程傳授給隨行的警專實習生時，其中，實習生黃詩涵聞到楊男車內傳出異味提出疑問，果然讓員警師父搜出藏於衛生紙中的三級毒品彩虹菸，警詢後依毒品罪將這對毒鴛鴦送辦。

桃園分局表示，埔子派出所警員何承育、何宜澂昨晚8點50分帶著2名報到第2天的警專實習生黃詩涵、呂旻書外出巡邏時，行經桃園區安樂街時，發現路邊有輛轎車違規停在紅線上，嚴重影響其他車輛通行，於是停車上前盤查。

桃園分局說，員警逐一核對車內47歲楊姓駕駛及26歲吳姓女友的身分時，站在車邊的黃姓實習生聞到車內有股怪味道，於是向實習指導的學長｢師傅」何承育回報，但楊男急忙辯稱「那是車內香水的味道｣引起懷疑。

員警詳細察看車內，發現駕駛座旁的杯架上放著一團面紙，拿出檢查果然發現紙團內包著彩虹菸的菸草，毒菸的味道混合車內芳香劑產生了奇特的怪味，另又發現吳女持有毒咖啡包，全案依法移請相關單位裁處。

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桃園警分局埔子派出所2對師徒昨晚出外巡邏，攔查違停車輛，遭警專實習生聞到怪味，清查逮到1對毒鴛鴦，自左至右分別為桃園警分局實習生黃詩涵、警員何宜澂、警員何承育及實習生呂旻書。圖／桃園警分局提供
桃園警分局埔子派出所2對師徒昨晚出外巡邏，攔查違停車輛，遭警專實習生聞到怪味，清查逮到1對毒鴛鴦，自左至右分別為桃園警分局實習生黃詩涵、警員何宜澂、警員何承育及實習生呂旻書。圖／桃園警分局提供
桃園警分局埔子派出所2對師徒昨晚出外巡邏，攔查違停車輛，遭警專實習生聞到怪味，清查逮到1對毒鴛鴦。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局埔子派出所2對師徒昨晚出外巡邏，攔查違停車輛，遭警專實習生聞到怪味，清查逮到1對毒鴛鴦。記者陳恩惠／翻攝

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