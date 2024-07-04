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百名國人藏印尼峇里島別墅涉網路犯罪 11名通緝犯今晚降落桃機

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

印尼峇里島移民局，6月27日在一棟別墅逮捕102名國人，涉網路犯罪及移民法，其中包含11名通緝犯，刑事局與印尼啟動跨境合作機制，派員至印尼遣返通緝犯，預計今晚9點15分華航班機降落桃園國際機場第一航廈，隨後將解送台中地檢署歸案。

刑事局指出，印尼移民局峇里島別墅發現聚集上百名台灣人，其中1名香港人、102名台灣人，印尼政府認為他們以觀光簽證入境，卻涉嫌聚集在別墅中工作、涉嫌網路犯罪詐騙，與簽證目的不符，依移民法驅逐出境。

刑事局國際科指出，台印啟動跨境合作，要求印尼政府將其中11名通緝犯押解回台歸案，目前掌握11人的通緝是由包含，洗錢、詐欺、妨害自由、毒品、湮滅證據，交通過失傷害等罪嫌。

刑事局派出6位刑警押解人犯，搭乘中華航空班機回台，航班預計今晚9點15分抵達桃園機場第一航廈，隨後將移送台中地檢署歸案。另，台人在峇里島涉犯罪，尚待印尼提供相關資料，用以釐清案情。

印尼峇里島移民局昨天在一棟別墅逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人。圖為峇里島海邊示意圖。(路透)
印尼峇里島移民局昨天在一棟別墅逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人。圖為峇里島海邊示意圖。(路透)

印尼 桃園機場 通緝

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