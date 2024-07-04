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百名國人藏印尼峇里島別墅涉網路犯罪 11名通緝犯今晚降落桃機
印尼峇里島移民局，6月27日在一棟別墅逮捕102名國人，涉網路犯罪及移民法，其中包含11名通緝犯，刑事局與印尼啟動跨境合作機制，派員至印尼遣返通緝犯，預計今晚9點15分華航班機降落桃園國際機場第一航廈，隨後將解送台中地檢署歸案。
刑事局指出，印尼移民局峇里島別墅發現聚集上百名台灣人，其中1名香港人、102名台灣人，印尼政府認為他們以觀光簽證入境，卻涉嫌聚集在別墅中工作、涉嫌網路犯罪詐騙，與簽證目的不符，依移民法驅逐出境。
刑事局國際科指出，台印啟動跨境合作，要求印尼政府將其中11名通緝犯押解回台歸案，目前掌握11人的通緝是由包含，洗錢、詐欺、妨害自由、毒品、湮滅證據，交通過失傷害等罪嫌。
刑事局派出6位刑警押解人犯，搭乘中華航空班機回台，航班預計今晚9點15分抵達桃園機場第一航廈，隨後將移送台中地檢署歸案。另，台人在峇里島涉犯罪，尚待印尼提供相關資料，用以釐清案情。
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