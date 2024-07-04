依托咪酯9月將列第三級毒品 刑事局破獲「喪屍毒品」電子菸彈分裝場

「喪屍毒品」麻醉藥依托咪酯，預計今年9月列為第三級毒品，刑事局日前破獲首宗以「依托咪酯」電子菸彈分裝場，查獲可製作1600枚電子菸彈的依托咪酯和果汁菸油，市價約480萬元，全案主嫌陳男等4人，遭依毒品危害防制條例、藥事法移送法辦。

刑事局偵查第三大隊今年3月間，在台北中正區查獲王姓男子，涉嫌分裝依托咪酯，循線追查上游新北蘆洲陳姓男子，以住家當作分裝場，和妻子和林姓小弟涉嫌將麻醉藥品「依托咪酯、菸油」，以1:8比例，加熱調和為電子菸油，再分裝電子菸彈，販售流通於雙北、基隆地區，陳男涉向下游買家交代，零售金額不得低於成本兩倍，不能打破市場行情。

新北地檢署指揮專案小組，今年3月破獲新型態毒品電子菸彈，查獲依托咪酯485公克、荔枝果汁口味菸油3大罐、電子菸彈空殼，和加熱儀器等1分裝工具，共可製作1600枚電子菸彈，市價約480萬元，陳男等4人依毒品危害防制條例、藥事法移送新北地檢偵辦。

警方指出，俗稱「上頭」電子菸的「依托咪酯」，吸食後會出現無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，無法講話、身體從腰部對折、扭來扭去，宛如殭屍，又被稱作「喪屍毒品」。

警方指出，在多國已被列為毒品，在我國目前是一般麻醉藥物，有鎮靜、止痛效果，使用在醫療手術，不法集團利用各國管制法令與我國之差異，取得原料後進入國內，轉換成年輕人接受度高電子菸型態，當作毒品販售遭濫用，近期流傳夜店，年輕人施用後立即見效，異常顫抖行為等藥效約15至20分鐘，施用者會不經意持續施用，造成身體危害。

刑事局局長周幼偉表示，依托咪酯已由法務部於113年6月13日召開毒審會決議列管為第三級毒品，於法制作業辦理完成後，正式由行政院公告列管為毒品。刑事局會持續強力掃蕩不法黑幫及販毒集團，精準溯源斷根，全力打擊瓦解製、運、販毒組織，維護國民安居樂業。

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