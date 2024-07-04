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騎士行車糾紛爆衝突！不爽女友被甩開跌倒 摺疊刀1刀刺他胸

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

石姓機車騎士在北投大度路1段，和施姓騎士因行車糾紛，互抓衣領爆發衝突，石男見女友遭施甩開跌倒，涉掏出摺疊刀威嚇，扭打過程中，1刀刺入施男胸口，立即報案自首。士林地檢署偵結，認為石男無殺人犯意，難認殺人未遂罪，全案依傷害罪嫌起訴。

起訴指出，今年1月5日上午9時許，石姓男子騎機車載女友，行經北投大度路1段，和同向的施姓機車騎士，因超車使用方向燈、鳴按喇叭，爆發行車糾紛，竟互抓衣領，在扭打過程中，石男涉亮出摺疊刀朝施的胸口刺1刀，施姓騎士受有左胸穿刺傷，併氣血胸及胸部挫傷。

石男供稱，兩人互抓衣領，施叫他放手，他隨即鬆手，但施仍然不放手，還動手導致女友跌倒，當下才持刀威嚇，沒想要持刀刺施，但在扭打過程中不慎刺傷，「我當下就知錯了，打電話自首，在原地等員警到場」。

蔡女證稱，施姓騎士打左轉燈卻往右靠，石男騎經施按了一下喇叭，隨後兩人停等紅燈有爭執互拉衣領，石男放手後，施男不放手說要報警，並動手要拔石男的機車鑰匙。

蔡女見狀握住施的手想阻止拔鑰匙，卻被大力甩開、跌倒。蔡女稱，施想搶鑰匙，石男直接將鑰匙丟入草叢，兩人扭打一起，石男拿出刀，「僅有手持刀柄」，但施想回車上拿東西，石男才亮出刀片，2人再度扭打，不小心就刺到施胸口上方，石男當下叫施壓著傷口。

檢察官認定，兩人不認識，因偶然發生行車糾紛而有肢體衝突，石男持摺疊刀刺施胸口1刀，立刻停手不再繼續攻擊，又打110報警及請求救護車到場，認定並無殺人犯意，難認殺人未遂罪。

檢方依監視器翻拍照片，摺疊刀、機車照片、警局鑑定書、110報案紀錄、診斷證明書，認定石男涉犯傷害罪起訴，建請依自首接收裁判減刑。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

傷害罪 女友 機車騎士 自首

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