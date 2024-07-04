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前拳擊國手 淪詐團共犯又被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市警方破獲竹聯幫詐團，曾是我國拳擊國手的鍾俊安（左前）也被捕，涉當詐騙集團監控手，檢方訊後以二萬元交保。記者王長鼎／翻攝
新北市警方破獲竹聯幫詐團，曾是我國拳擊國手的鍾俊安（左前）也被捕，涉當詐騙集團監控手，檢方訊後以二萬元交保。記者王長鼎／翻攝
竹聯幫龍堂陳姓男子涉嫌組詐騙集團，成員包括二○○六年杜哈亞運五十七公斤量級獲第五名的拳擊國手鍾俊安；新北警方拘提陳等五嫌，查扣四百萬元贓款及二百包毒咖啡包，依組織犯罪、加重詐欺毒品等罪移送，檢方訊後聲押陳和賴姓同夥獲准，鍾男以二萬元交保。

據了解，四十一歲鍾男曾多次入選台灣拳擊代表隊，二○○二年曾獲釜山亞運第五名，二○○四年勇奪印尼總統盃冠軍，為我國贏得廿多年來國際賽首面金牌，二○○六年杜哈亞運再獲第五名。

但他因染上毒癮自毀前程，已非首次遭逮，二○一七年北市警方破獲竹聯幫龍堂士林分會專門在大台北地區酒店外送毒品，鍾男涉擔任打手，也在被捕之列。

警方調查，六十五歲陳姓婦人今年初誤信詐團假冒名人「陳文茜」的指導股票操作投資廣告，點擊連結後與該對方加LＩＮＥ，詐團再派人假冒陳文茜秘書協助下載、操作詐騙投資ＡＰＰ，陳婦信以為真，今年三月至銀行臨櫃匯款四百萬元至對方帳戶，直到無法出金時才驚覺受騙。

新北警方查出竹聯幫四十五歲陳姓男子涉案，共犯包括鍾男及廿六歲賴姓、廿四歲廖姓、四十歲李姓男子；五人涉嫌收購人頭帳戶供詐團洗錢，陳男還涉指定鍾男負責拘禁、監控人頭戶被害人。

警方六月廿七日兵分多路搜索拘提五人到案，賴男隨身包包內並搜出二百包毒咖啡包，警詢後依組織犯罪等罪移送新北地檢署，陳、賴被聲請羈押禁見獲准，鍾男以二萬元交保，另二人請回。

新北 毒品 洗錢 竹聯幫 詐欺 詐騙集團

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