畫面曝光！菲裔老婦當街亮水果刀劃傷友濺血 警依準現行犯逮人
陳姓女子今傍晚與關姓女子在台北市中山區農安街、林森北路口爆發口角，陳女亮出水果刀威嚇，關女上前搶刀，手部遭劃傷多處，血濺當場，所幸送醫後無大礙，警方介入依傷害罪準現行犯逮捕陳女，詢後將依法送辦。
警方調查，76歲陳女因細故與71歲關女產生糾紛，今午找上關女理論，傍晚6時許在農安街、林森北路口爆發口角，陳女亮出預藏水果刀，關女上前搶刀制止，手掌多處被劃傷，當場血流如注。
民眾見狀報警處理，轄區圓山派出所獲報派員到場，關女稱將提告，員警依傷害罪準現行犯逮捕陳女，協助關女送醫後，確定無生命危險。
據悉，陳女、關女皆是菲律賓裔，結婚來台後已領有身分證，陳女除菲律賓語外，只會講一點點台語，初步自稱關女友人，因日前關女四處講陳女壞話，「連我朋友都不願意將房子租給我」，憤而向關女理論，亮刀只是要嚇嚇關女，無意傷人。
警方表示，現場員警依傷害罪準現行犯逮捕陳女，目前已請通譯到場協助製作筆錄，待傷者狀況穩定將進一步釐清案情，全案也將依傷害罪嫌送辦陳女。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言