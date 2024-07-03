畫面曝光！菲裔老婦當街亮水果刀劃傷友濺血 警依準現行犯逮人

陳姓女子今傍晚與關姓女子在台北市中山區農安街、林森北路口爆發口角，陳女亮出水果刀威嚇，關女上前搶刀，手部遭劃傷多處，血濺當場，所幸送醫後無大礙，警方介入依傷害罪準現行犯逮捕陳女，詢後將依法送辦。

警方調查，76歲陳女因細故與71歲關女產生糾紛，今午找上關女理論，傍晚6時許在農安街、林森北路口爆發口角，陳女亮出預藏水果刀，關女上前搶刀制止，手掌多處被劃傷，當場血流如注。

民眾見狀報警處理，轄區圓山派出所獲報派員到場，關女稱將提告，員警依傷害罪準現行犯逮捕陳女，協助關女送醫後，確定無生命危險。

據悉，陳女、關女皆是菲律賓裔，結婚來台後已領有身分證，陳女除菲律賓語外，只會講一點點台語，初步自稱關女友人，因日前關女四處講陳女壞話，「連我朋友都不願意將房子租給我」，憤而向關女理論，亮刀只是要嚇嚇關女，無意傷人。