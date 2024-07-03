中彈倒地連開12槍還擊！ 22歲勇警破格成全台最年輕巡佐

桃園市今年3月發生一名歹徒持槍當街與警駁火99槍，其中一名年僅22歲勇警蔡淳宇，當街遭歹徒近距離開槍後倒地，但他仍奮不顧身英勇開槍抵擋。桃園市警局今破格陞職蔡淳宇為全台最年輕巡佐，他說這次是第一次在執勤中開槍，就遇到這麼大的案子，感嘆「是裝備救了我」，期許未來安安穩穩。

今年3月23日深夜，43歲楊姓男子不滿被警方查緝槍砲案件，持改造槍到景福派出所，朝門口射擊8槍，警方立即展開追捕，一路追到力行路及永安路口，當時正要下班的蔡淳宇一接到消息，立刻與同仁穿上裝備開著巡邏車外出，結果一出派出所就撞見楊嫌車輛，隨即在車窗旁喝令下車，未料楊嫌從車內朝他開槍，導致蔡淳宇身中多槍倒地，楊嫌逃逸與大批警力衝撞，全程警匪連轟99槍。

事後蔡淳宇的英勇行徑受到外界讚揚，初生之犢不畏虎的事蹟令同仁動容，為此桃園市長張善政向警察局指示，替他向警政署爭取破格升遷，今桃園市警局替蔡淳宇舉行陞職受階典禮，由警察局長吳坤旭親自授階，從原先的一線三警員升格為一線四警務佐，同時成為全台灣最年輕的巡佐。

局長吳坤旭表示，這次的槍戰不僅考驗單位的教育訓練，更看見同仁間的凝聚力，年輕同仁不畏戰、不怯戰，為了警察的榮譽深入危險，讓整個桃園團隊展現能力和能量，成為關鍵角色，祝福蔡淳宇未來一切順利平安，一定會有更好的發展。

蔡淳宇則回想，當時只知道歹徒涉案，還不知情對方身上有槍，靠近車輛時發現歹徒車窗非常黑，看不清內部，結果喝令他下車時突然遭開槍，倒地當下只見車窗不斷出現彈孔，煙霧及彈殼持續飛出，「但我腎上腺素爆發，並沒有感覺到痛，只知道不要讓他跑掉」，直到後來被同仁救起，傷口才漸漸有感，隨即被送醫急救。

蔡淳宇坦言，這次經驗讓他深知裝備非常重要「是裝備救了我！」也喊話同仁即使平常工作忙，也要多排訓練，相當感謝同仁在這段期間盡心盡力照顧自己，目前回到台中家鄉，在大甲警分局交通組服務，平時則依醫生指示復健，未來希望能考官校繼續為治安貢獻心力。