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玩槍炫耀竟誤射友人膝 愛炫男遭判2年6月、罰款5萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣王姓男子滿20歲不久，透過朋友購買一把手槍和一顆子彈，為了炫耀擁槍自重，和朋友到KTV包廂唱歌時拿出來把玩，未料槍枝走火射傷朋友的女朋友左側膝部，送醫救治幸沒生命危險。彰化地方法院依未經許可持有非制式手槍罪，判處王男有期徒刑2年6月，罰金5萬元。可上訴。

判決書表示，王男2022年11月透過王姓友人（另案偵辦中）的陳姓堂姊夫（另案偵辦中），向年籍不詳綽號「哥」成年男子取得聯繫，並協調購買槍彈事宜後，雙方相約在台中市某KTV交易，王男把10萬元交付陳男轉交「哥」買槍彈，同年12月下旬王男取得1把槍（含彈匣）和1顆子彈。

王男2023年2月間和洪姓友人，及洪男的李姓女友等人相約到彰化市一家音樂酒吧，總共六人在包廂內喝酒，凌晨約1時30分王男拿出手槍把玩，不慎走失，子彈射入李女的左膝蓋，造成左側膝部開放性傷口，醫師檢視並手術取金屬彈頭1顆後，遂通報警方處理。

李女為掩飾槍傷原因，竟稱是在台中觀賞煙火時被炸傷，警方調閱行車記錄資料，同行喝酒友人才坦承被槍擊。王男見闖禍不敢出面，警方多次聯繫王父，最後由王父在烏龍槍擊案發後翌日，帶王男到派出所交出手槍給警方查問，並自稱持有槍彈是想炫耀。

彰化地方法院審酌王男漠視法令禁制而持有非制式手槍、子彈罪，且攜帶外出，導致證人李昱瑄受傷的結果，對於他人人身安全及社會治安均造成重大危險，且考量王男自稱犯罪動機是出於炫耀而非有其他犯罪目的，再考量他的年紀尚輕，犯後已經坦承犯行，對李女也有賠償損害，兼衡暨其持有具殺傷力手槍、子彈之數量等一切情狀，判處有期徒刑2年6月，併科罰金5萬元，沒收扣案的手槍。

彰化縣王男想炫耀有槍彈卻誤射朋友的女友膝蓋，被地方法院判決有期徒刑2年6月，罰金5萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王男想炫耀有槍彈卻誤射朋友的女友膝蓋，被地方法院判決有期徒刑2年6月，罰金5萬元。記者簡慧珍／攝影

KTV 朋友 槍擊 槍枝 醫師

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