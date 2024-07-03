玩槍炫耀竟誤射友人膝 愛炫男遭判2年6月、罰款5萬

彰化縣王姓男子滿20歲不久，透過朋友購買一把手槍和一顆子彈，為了炫耀擁槍自重，和朋友到KTV包廂唱歌時拿出來把玩，未料槍枝走火射傷朋友的女朋友左側膝部，送醫救治幸沒生命危險。彰化地方法院依未經許可持有非制式手槍罪，判處王男有期徒刑2年6月，罰金5萬元。可上訴。

判決書表示，王男2022年11月透過王姓友人（另案偵辦中）的陳姓堂姊夫（另案偵辦中），向年籍不詳綽號「哥」成年男子取得聯繫，並協調購買槍彈事宜後，雙方相約在台中市某KTV交易，王男把10萬元交付陳男轉交「哥」買槍彈，同年12月下旬王男取得1把槍（含彈匣）和1顆子彈。

王男2023年2月間和洪姓友人，及洪男的李姓女友等人相約到彰化市一家音樂酒吧，總共六人在包廂內喝酒，凌晨約1時30分王男拿出手槍把玩，不慎走失，子彈射入李女的左膝蓋，造成左側膝部開放性傷口，醫師檢視並手術取金屬彈頭1顆後，遂通報警方處理。

李女為掩飾槍傷原因，竟稱是在台中觀賞煙火時被炸傷，警方調閱行車記錄資料，同行喝酒友人才坦承被槍擊。王男見闖禍不敢出面，警方多次聯繫王父，最後由王父在烏龍槍擊案發後翌日，帶王男到派出所交出手槍給警方查問，並自稱持有槍彈是想炫耀。