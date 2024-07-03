「進口助眠軟糖」掩飾販毒遭逮 台中男落網起訴

台中警方網路巡邏發現「進口助眠軟糖」等販毒訊息，循線逮捕販毒的陳姓男子，除查獲大批毒咖啡包，還有新興毒品「哈密瓜錠」、「鴛鴦錠」後送辦，中檢日前已依毒品罪嫌將他起訴。

台中市警察局第五分局今天表示，警方執行網路巡邏時，發現有「微信」帳號利用精品logo作為頭像，於網路上販售不明食品。經深入調查，販毒集團為規避查緝，透過變換毒品暗號張貼「進口助眠軟糖」並標榜「價錢漂亮」等訊息，暗指毒品交易。

經警方組成專案小組偵辦，於今年3月鎖定涉案的32歲陳姓男子，並前往他的住處外埋伏，成功將陳男逮捕到案，搜出第三級毒品愷他命12包、印有「瑪利歐」及「凱蒂貓」等圖樣毒咖啡106包以及新興毒品「哈密瓜錠」及「鴛鴦錠」等證物。

警方在圍捕行動中，陳男連跑都來不及就遭警方制伏，陳男向警方表示，這是他第一次販毒，錢還沒進到口袋就要先吃上牢飯，直呼倒楣。警方全案詢問後將陳男依毒品罪嫌送辦，中檢日前已依法起訴。

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