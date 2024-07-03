快訊

獨／去年背部劇痛「對外稱開刀」 汪建民證實罹肺腺癌4期暴瘦現身

公視前女主播出任民進黨發言人 舅舅是政院工程會主委陳金德

25歲男警突倒地！跑步竟休克不治 今相驗結果出爐

「進口助眠軟糖」掩飾販毒遭逮 台中男落網起訴

中央社／ 台中3日電

台中警方網路巡邏發現「進口助眠軟糖」等販毒訊息，循線逮捕販毒的陳姓男子，除查獲大批毒咖啡包，還有新興毒品「哈密瓜錠」、「鴛鴦錠」後送辦，中檢日前已依毒品罪嫌將他起訴。

台中市警察局第五分局今天表示，警方執行網路巡邏時，發現有「微信」帳號利用精品logo作為頭像，於網路上販售不明食品。經深入調查，販毒集團為規避查緝，透過變換毒品暗號張貼「進口助眠軟糖」並標榜「價錢漂亮」等訊息，暗指毒品交易。

經警方組成專案小組偵辦，於今年3月鎖定涉案的32歲陳姓男子，並前往他的住處外埋伏，成功將陳男逮捕到案，搜出第三級毒品愷他命12包、印有「瑪利歐」及「凱蒂貓」等圖樣毒咖啡106包以及新興毒品「哈密瓜錠」及「鴛鴦錠」等證物。

警方在圍捕行動中，陳男連跑都來不及就遭警方制伏，陳男向警方表示，這是他第一次販毒，錢還沒進到口袋就要先吃上牢飯，直呼倒楣。警方全案詢問後將陳男依毒品罪嫌送辦，中檢日前已依法起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市 毒品 網路 警察 販毒

延伸閱讀

台中毒販倒車拒捕仍遭逮 車內查獲大批毒咖啡包

工地保全成慣竊！偷內湖工地3.5萬電纜賤賣700元

高雄地下舞廳假日營業 警衝入69名男女正High搜出毒品

影／苗栗賓士男自宅分裝百萬毒 落網起訴人溜了通緝

相關新聞

「進口助眠軟糖」掩飾販毒遭逮 台中男落網起訴

台中警方網路巡邏發現「進口助眠軟糖」等販毒訊息，循線逮捕販毒的陳姓男子，除查獲大批毒咖啡包，還有新興毒品「哈密瓜錠」、「...

台東47歲男地檢署採尿…疑天熱中風身體左半側麻痺 送醫救治

台東一名47歲江姓男子中午2點到地檢署進行採尿，疑似天氣太熱引發小中風，地檢志工立即通報法警救援，隨後由消防隊緊急衛福部...

工地保全成慣竊！偷內湖工地3.5萬電纜賤賣700元

魏姓男子日前接連潛入台北市內湖區一處工地，從倉庫中偷走電纜線，賤賣變現，警方獲報追查，發現魏男作案時調整監視器角度、遮蓋...

「愛家名醫」人設翻車！周刊爆江坤俊與護理師過夜 本人回應2人關係

桃園敏盛綜合醫院一般外科醫師江坤俊素有「暖心名醫」的稱號，除了在社群網站擁有60萬粉絲，也是TVBS《健康2.0》的主持人之一。除了醫學健康知識，江坤俊也樂於外分享與妻小一家三口的互動，愛家形象滿溢，然而日前卻被爆料在醫院內其實另有紅粉知己，對象是身邊的護理師。

影／亞運拳擊好手淪詐欺犯！新北警破竹聯幫詐團逮5嫌扣400萬

新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子涉嫌夥同2006年杜哈亞運57公斤量級獲第5名的拳擊國手鍾姓男子等人共組詐騙集團...

毒品通緝犯汐止偕友開毒趴 見警上門心虛爬窗失足慘死

因毒品案遭通緝的39歲鄭姓男子，前天與楊男、周男至汐止區東勢街1處社區開趴吸毒，社區住戶今天發現可疑立即報警。汐止警方中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。