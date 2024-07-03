快訊

睽違20年！日本今天正式發行「令和新鈔」

出國逛藥妝店狂採購攜入境 踩1紅線最重恐罰百萬

高中職將有「身心調適假」 家長團體支持、籲教部對症下藥

工地保全成慣竊！偷內湖工地3.5萬電纜賤賣700元

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

魏姓男子日前接連潛入台北市內湖區一處工地，從倉庫中偷走電纜線，賤賣變現，警方獲報追查，發現魏男作案時調整監視器角度、遮蓋作案機車車牌，規避查緝，經分析比對，仍鎖定魏男身分，並在其住家查獲毒品，詢後依法送辦。

警方調查，45歲魏男6月13日凌晨、15日深夜分別騎乘機車前往內湖區新湖一路一處新建大樓工地，趁四下無人從圍牆縫隙處潛入，從倉庫中竊運電纜線，業主6月16日發現電纜線遭竊，報警處理，指稱總財損達3萬5000元。

轄區文德派出所獲報展開調查，發現魏男為規避查緝，作案時先以棍棒從監視器下方死角調整拍攝角度，並將所乘機車車牌以膠布黏貼，遮蓋部分車牌號碼，但經專案人員分析機車車款、車號、案發前後工地周遭人員特徵等，仍在2日內鎖定魏男身分。

員警6月18日上午9時許持票前往魏男位於南港區住處搜索、拘提，當場查獲魏男及毒品安非他命0.45公克、吸食器等證物。

據悉，魏男先前曾涉多起竊盜、毒品案，平時以擔任工地保全為業，較常人了解其他工地安全維護狀況，行竊目標多為工地，時常四處繞行觀察工地狀況，案發前也曾現身新湖一路工地外，落網坦承犯行，稱贓物已賤賣700元銷贓，毒品則是自己吸食。

警方表示，全案詢後依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌將魏男移送士林地檢署偵辦，檢方訊後令其1萬元交保，將持續追查毒品來源，另呼籲民眾妥善保管自身財物，避免宵小有機可趁。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

魏姓男子日前接連潛入台北市內湖區一處工地，從倉庫中偷走電纜線，賤賣變現。記者李隆揆／翻攝
魏姓男子日前接連潛入台北市內湖區一處工地，從倉庫中偷走電纜線，賤賣變現。記者李隆揆／翻攝
魏姓男子日前接連潛入台北市內湖區一處工地，從倉庫中偷走電纜線，賤賣變現。記者李隆揆／翻攝
魏姓男子日前接連潛入台北市內湖區一處工地，從倉庫中偷走電纜線，賤賣變現。記者李隆揆／翻攝

內湖 毒品 監視器

延伸閱讀

台南老屋翻新…男5樓中暑全身盜汗、雙腿抽筋 消防員花1小時吊掛送醫

挖呀挖呀挖…西安地鐵工地突湧水湧砂 路面驚見巨坑

慣竊偷走工地電梯材料 栽在績優警員手上

機車騎士載妻經林森北路突遭1米長鋼筋砸傷 工地撇清：對面的

相關新聞

工地保全成慣竊！偷內湖工地3.5萬電纜賤賣700元

魏姓男子日前接連潛入台北市內湖區一處工地，從倉庫中偷走電纜線，賤賣變現，警方獲報追查，發現魏男作案時調整監視器角度、遮蓋...

「愛家名醫」人設翻車！周刊爆江坤俊與護理師過夜 本人回應2人關係

桃園敏盛綜合醫院一般外科醫師江坤俊素有「暖心名醫」的稱號，除了在社群網站擁有60萬粉絲，也是TVBS《健康2.0》的主持人之一。除了醫學健康知識，江坤俊也樂於外分享與妻小一家三口的互動，愛家形象滿溢，然而日前卻被爆料在醫院內其實另有紅粉知己，對象是身邊的護理師。

影／亞運拳擊好手淪詐欺犯！新北警破竹聯幫詐團逮5嫌扣400萬

新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子涉嫌夥同2006年杜哈亞運57公斤量級獲第5名的拳擊國手鍾姓男子等人共組詐騙集團...

毒品通緝犯汐止偕友開毒趴 見警上門心虛爬窗失足慘死

因毒品案遭通緝的39歲鄭姓男子，前天與楊男、周男至汐止區東勢街1處社區開趴吸毒，社區住戶今天發現可疑立即報警。汐止警方中...

北屯男吸K菸好囂張...K盤大喇喇擺違停車引擎蓋被逮

台中市第五警分局警員上月底巡邏時，在北屯區文心路發現一輛轎車違規停車，前往盤查時，發現胡姓男子蹲在車旁抽菸，不為所動，...

「國家認知作戰」賓士男撞總統府 20萬交保！還限制出境出海

49歲杜姓男子昨天開著外觀噴有「國家認知作戰」等字眼的白色賓士轎車，衝撞總統府前花圃，撞擊力道大，憲兵及員警聽聞巨響後查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。