工地保全成慣竊！偷內湖工地3.5萬電纜賤賣700元

魏姓男子日前接連潛入台北市內湖區一處工地，從倉庫中偷走電纜線，賤賣變現，警方獲報追查，發現魏男作案時調整監視器角度、遮蓋作案機車車牌，規避查緝，經分析比對，仍鎖定魏男身分，並在其住家查獲毒品，詢後依法送辦。

警方調查，45歲魏男6月13日凌晨、15日深夜分別騎乘機車前往內湖區新湖一路一處新建大樓工地，趁四下無人從圍牆縫隙處潛入，從倉庫中竊運電纜線，業主6月16日發現電纜線遭竊，報警處理，指稱總財損達3萬5000元。

轄區文德派出所獲報展開調查，發現魏男為規避查緝，作案時先以棍棒從監視器下方死角調整拍攝角度，並將所乘機車車牌以膠布黏貼，遮蓋部分車牌號碼，但經專案人員分析機車車款、車號、案發前後工地周遭人員特徵等，仍在2日內鎖定魏男身分。

員警6月18日上午9時許持票前往魏男位於南港區住處搜索、拘提，當場查獲魏男及毒品安非他命0.45公克、吸食器等證物。

據悉，魏男先前曾涉多起竊盜、毒品案，平時以擔任工地保全為業，較常人了解其他工地安全維護狀況，行竊目標多為工地，時常四處繞行觀察工地狀況，案發前也曾現身新湖一路工地外，落網坦承犯行，稱贓物已賤賣700元銷贓，毒品則是自己吸食。

警方表示，全案詢後依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌將魏男移送士林地檢署偵辦，檢方訊後令其1萬元交保，將持續追查毒品來源，另呼籲民眾妥善保管自身財物，避免宵小有機可趁。

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