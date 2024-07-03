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台中毒販倒車拒捕仍遭逮 車內查獲大批毒咖啡包

中央社／ 台中3日電

施姓男子透過通訊軟體在台中地區販毒，警方蒐證後，日前出動警力圍捕，施男一度欲倒車衝撞警車，仍被破窗壓制逮捕並查扣大批毒品咖啡包，被依法送辦。

台中市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，刑大偵七隊今年1月間接獲線報，24歲施姓男子在台中地區以通訊軟體販毒，並不斷更換住宿旅館為據點，增加警方查緝難度。

案經專案小組蒐證掌握施男犯罪模式，跟監到台中市西屯區中清路旁要逮人，施男見警方圍捕，還企圖倒車衝撞警車逃逸，經大批警力破窗即時制止，將施男壓制逮捕，施男被逮捕過程中還大喊「我投降、都配合」。

專案小組當場在施男車內，查獲毒品咖啡包80餘包、三級毒品愷他命13包、電子磅秤、分裝袋，及當天販毒贓款新台幣近2萬元等證物。

警方查出，施男為販毒集團中送貨、收帳，俗稱「小蜜蜂」的成員，透過上游主嫌接獲「訂單」後，再指揮施男前往交易，集團為刺激買氣及回客率，還推出限時「買5送1」、「買10送3」等促銷手段。警方依違反毒品危害防制條例罪嫌將施男移送台中地檢署偵辦，並擴大追查上游毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

咖啡 毒品 販毒

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