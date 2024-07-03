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影／亞運拳擊好手淪詐欺犯！新北警破竹聯幫詐團逮5嫌扣400萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子涉嫌夥同2006年杜哈亞運57公斤量級獲第5名的拳擊國手鍾姓男子等人共組詐騙集團，日前拘提陳男等5嫌到案，查扣400萬元贓款及200包毒咖啡包，警詢後依組織犯罪防制條例、加重詐欺及毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市陳姓婦人（65歲）今年初在社群軟體發現名人「陳文茜」指導股票操作投資廣告，點擊連結後隨即與該「假」陳文茜加LINE，再遭轉由其秘書協助下載、操作詐騙投資APP（72PRO）進行投資，被害人信以為真，於今年3月至銀行臨櫃匯款400萬元至詐騙集團提供帳戶，直到欲獲利了結無法獲利出金時才驚覺受騙，陳婦報案後經員警即時凍結帳戶並向新北地院聲請裁扣獲准，避免遭詐騙集團提領。

永和警亦組成專案小組展開調查，發現竹聯幫龍堂成員陳姓男子（45歲）夥同2006年杜哈亞運57公斤量級獲第5名的拳擊國手鍾姓男子（41歲）、賴男（26歲）、廖男（24歲）、李男（40歲）等人共組詐騙集團，轉門收購人頭帳戶供洗錢等犯罪用途，期間甚至拘禁人頭戶，由主嫌陳男指定旗下鍾男負責拘禁、監控人頭戶被害人。

永和警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，日前執行查緝行動，兵分多路拘提以陳男為首詐欺集團成員共5人到案，鍾男因身材精壯，詢問後才知有拳擊專長，曾風光一時，現卻為金錢鋌而走險，淪為詐欺集團成員，令人不勝唏噓。警方炎在同夥賴男隨身包包內搜出200包毒咖啡包。

永和分局呼籲，詐騙集團常於網站社群媒體、影音平台上投放假投資廣告，標榜穩賺不賠等詐術吸引民眾注意，騙取民眾鉅額財產，嚴重影響社會治安，永和分局絕不寬貸，必全力瓦解不法詐騙組織。同時提醒民眾，投資應選擇政府核可之證券商或交易平台，不應將自身財物交予他人，避免受騙。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子（左二）涉嫌夥同拳擊好手鍾姓男子等人共組詐騙集團，逮5嫌查扣400萬元贓款及200包毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子（左二）涉嫌夥同拳擊好手鍾姓男子等人共組詐騙集團，逮5嫌查扣400萬元贓款及200包毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子涉嫌夥同拳擊好手鍾姓男子等人共組詐騙集團，逮5嫌查扣400萬元贓款及在同夥賴男（中）隨身包包內搜出200包毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子涉嫌夥同拳擊好手鍾姓男子等人共組詐騙集團，逮5嫌查扣400萬元贓款及在同夥賴男（中）隨身包包內搜出200包毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市永和警方破獲詐團逮5嫌查扣400萬元贓款及200包毒咖啡包，驚見拳擊好手鍾姓男子（中）也淪為詐欺犯。記者王長鼎／翻攝
新北市永和警方破獲詐團逮5嫌查扣400萬元贓款及200包毒咖啡包，驚見拳擊好手鍾姓男子（中）也淪為詐欺犯。記者王長鼎／翻攝
新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子涉嫌夥同拳擊好手鍾姓男子等人共組詐騙集團，逮5嫌查扣400萬元贓款及200包毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝
新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子涉嫌夥同拳擊好手鍾姓男子等人共組詐騙集團，逮5嫌查扣400萬元贓款及200包毒咖啡包。記者王長鼎／翻攝

永和 詐騙集團

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