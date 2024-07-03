影／亞運拳擊好手淪詐欺犯！新北警破竹聯幫詐團逮5嫌扣400萬

新北市永和警方查獲竹聯幫龍堂成員陳姓男子涉嫌夥同2006年杜哈亞運57公斤量級獲第5名的拳擊國手鍾姓男子等人共組詐騙集團，日前拘提陳男等5嫌到案，查扣400萬元贓款及200包毒咖啡包，警詢後依組織犯罪防制條例、加重詐欺及毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市陳姓婦人（65歲）今年初在社群軟體發現名人「陳文茜」指導股票操作投資廣告，點擊連結後隨即與該「假」陳文茜加LINE，再遭轉由其秘書協助下載、操作詐騙投資APP（72PRO）進行投資，被害人信以為真，於今年3月至銀行臨櫃匯款400萬元至詐騙集團提供帳戶，直到欲獲利了結無法獲利出金時才驚覺受騙，陳婦報案後經員警即時凍結帳戶並向新北地院聲請裁扣獲准，避免遭詐騙集團提領。

永和警亦組成專案小組展開調查，發現竹聯幫龍堂成員陳姓男子（45歲）夥同2006年杜哈亞運57公斤量級獲第5名的拳擊國手鍾姓男子（41歲）、賴男（26歲）、廖男（24歲）、李男（40歲）等人共組詐騙集團，轉門收購人頭帳戶供洗錢等犯罪用途，期間甚至拘禁人頭戶，由主嫌陳男指定旗下鍾男負責拘禁、監控人頭戶被害人。

永和警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，日前執行查緝行動，兵分多路拘提以陳男為首詐欺集團成員共5人到案，鍾男因身材精壯，詢問後才知有拳擊專長，曾風光一時，現卻為金錢鋌而走險，淪為詐欺集團成員，令人不勝唏噓。警方炎在同夥賴男隨身包包內搜出200包毒咖啡包。

永和分局呼籲，詐騙集團常於網站社群媒體、影音平台上投放假投資廣告，標榜穩賺不賠等詐術吸引民眾注意，騙取民眾鉅額財產，嚴重影響社會治安，永和分局絕不寬貸，必全力瓦解不法詐騙組織。同時提醒民眾，投資應選擇政府核可之證券商或交易平台，不應將自身財物交予他人，避免受騙。

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