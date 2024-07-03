「愛家名醫」人設翻車！周刊爆江坤俊與護理師過夜 本人回應2人關係

桃園敏盛綜合醫院一般外科醫師江坤俊素有「暖心名醫」的稱號。圖／擷自「江坤俊醫師」臉書粉專 桃園敏盛綜合醫院一般外科醫師江坤俊素有「暖心名醫」的稱號，除了在社群網站擁有60萬粉絲，也是TVBS《健康2.0》的主持人之一。除了醫學健康知識，江坤俊也樂於外分享與妻小一家三口的互動，愛家形象滿溢，然而日前卻被爆料在醫院內其實另有紅粉知己，對象是身邊的護理師。

根據「鏡週刊」報導，6月20日晚間江坤俊的賓士從桃園敏盛綜合醫院駛出來，一名顯然並非他老婆的熟女坐在副駕駛座上。江坤俊載著女方前往小吃店外帶麵線和麻辣臭豆腐，接著再把賓士駛回醫院後方的一處公寓社區，直到隔天凌晨三點都未見人車出沒。

幾天後，江坤俊再度被直擊於6月27日晚間，開車載著同一名女子前往同個社區，過了將近11個小時再一起驅車回醫院上班。據悉，該名長期黏在身邊的熟女，正是江坤俊身邊長期一起共事的護理師；而院方雖然有提供醫生們類似宿舍的地方，不過該處並非江坤俊與護理師長期出入的社區。

據悉已婚的江坤俊在院內異性緣頗好，他跟這名護理師同進同出，早已成為同事們看破不說破的八卦軼事。江坤俊的正宮是「橋牌女神」劉藺秦，夫妻倆曾在電視節目上同台，出新書也找老婆作伴。去年10月4日劉藺秦參加杭州亞運橋牌比賽，江坤俊也在臉書粉專為愛妻加油打氣，在外界看來夫妻感情如膠似漆，女兒則是學霸。

即便江坤俊婚外過夜護理師，多數時候他下班都會回到台北南港的家，接送女兒放學，一家三口外出用餐，照樣維持天倫樂，一切看來毫無異樣。如今婚外情事件曝光，江坤俊的經紀人僅對媒體回應，「江醫師今天（3日）工作比較晚，了解情況後表示應該只是來往比較熟識的同事。」