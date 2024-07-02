毒品通緝犯汐止偕友開毒趴 見警上門心虛爬窗失足慘死

因毒品案遭通緝的39歲鄭姓男子，前天與楊男、周男至汐止區東勢街1處社區開趴吸毒，社區住戶今天發現可疑立即報警。汐止警方中午獲報到場按門鈴，3人心虛爬窗逃逸時鄭男不慎墜落，送醫後宣告不治。警方調閱監視器發現楊男曾載鄭男前來，經通知楊男到案在他車上發現K他命殘渣，後續將楊男依毒品罪嫌送辦，並持續追緝在逃的周男。

據了解，墜樓死亡的39歲鄭姓男子，日前因涉及毒品案件遭台中地檢署發布通緝。鄭男疑為了躲避查緝，前天（6月30日）凌晨搭乘22歲友人楊男車輛來到汐止區東勢街1處社區大樓，與因詐欺遭通緝的32歲周姓男子在屋內吸毒。

社區住戶今天發覺該戶出入人士可疑立即報警，汐止分局橫科派出所警員獲報，今天下午1時到場由社區保全陪同前往按門鈴，但按了許久均無人回應，不久後社區住戶告知有不明男子掉落社區停車場，警員趕抵發現墜落的男子生命跡象微弱隨即通報救護車送醫，但急救至下午5時許仍因傷重宣告不治。

警方調查發現墜樓的是毒品通緝犯鄭姓男子，經調閱監視器發現鄭男係由楊男車載來，隨即通知楊男到案說明。楊男供稱他與鄭男、周男在屋內吸食毒品，聽到警方按門鈴時3人因心虛從2窗戶攀爬逃出，不料鄭男竟不慎失足跌落。