台中市第五警分局警員上月底巡邏時，在北屯區文心路發現一輛轎車違規停車，前往盤查時，發現胡姓男子蹲在車旁抽菸，不為所動，但轎車引擎蓋上擺放一個K盤，警方初驗後，發現有K他命毒品反應，因該案僅查獲不到1公克毒品，屬於行政罰，全案依毒品罪函報警察局裁罰。

第五警分局北屯所警員施呈諭在上月24日晚間10時許，巡經北屯區文心路4段時，發現一輛轎車違規停在紅線，當時胡姓男子（27歲）正蹲在路旁抽菸，不為所動，但警方靠近欲盤查時，發現轎車引擎蓋上有一個疑似K盤的物品，上面疑有毒品殘渣，經初驗後，有K他命毒品反應。

胡男自知無法狡辯，坦言當晚是與朋友相約在該處集合，為了「打發時間」，就在路邊抽K菸，以為已經深夜不會有警方盤查，沒想到還是被抓到。

警方將胡男帶回派出所調查、驗尿，全案警詢後依毒品罪函報台中市警局裁罰。

第五警分局表示，施員平時勤務認真，對處理案件及為民服務不遺餘力，此次因認真求證而查獲毒品，對社會治安有貢獻。

第五警分局呼籲，毒品對社會治安及家庭影響甚鉅，民眾應遠離毒品，切勿因一時好奇而輕易嘗試。尤其現值暑假期間，父母應多關心子女，避免孩子出入不當場所，以減少不良環境的誘惑。警方將持續加強查緝毒品、詐欺、兒少性剝削及組織犯罪等重點工作，以遏止犯罪情事發生，全面淨化犯罪因子。

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