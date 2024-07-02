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Telegram聊天室貼彩虹圖 警桃園逮人扣毒品彩虹菸送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

沈男透過Telegram聊天室張貼彩虹圖，販賣毒品彩虹菸。昨晚警方循線於桃園八德區逮捕徐男，並在其攜帶菸盒內查扣9支毒品彩虹菸，一併帶回查辦，警詢後依毒品罪嫌送辦，持續向上溯源追查其他共犯。

據了解，沈姓男子（24歲）有多項前科，日前他透過Telegram聊天室張貼彩虹圖，隨機向人販賣毒品彩虹菸牟利。昨天新莊警方網路巡察發現，誘出沈男於桃園市八德區介壽路二段901巷口面交。

昨天晚上6時許，警方喬裝買家於約點等待，當晚沈男依約到場，警方立即表明身分，只見沈男先是一臉驚訝呆站許久，旋即趁機將手中一只菸盒往旁丟去，當場被警方發現撿起，經查看菸盒，果見菸盒內有9支毒品彩虹菸，一併帶回查辦。

偵詢時沈男辯稱，毒品彩虹菸是很久前自己買來使用，後來沒用完才拿出來賣掉，警方不採信，偵詢後依毒品危害防制條例將沈男移送法辦，另持續溯源追查其他共犯到案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

沈男透過Telegram聊天室賣毒品彩虹菸，新莊警方循線逮人查扣毒品菸依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
沈男透過Telegram聊天室賣毒品彩虹菸，新莊警方循線逮人查扣毒品菸依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
沈男透過Telegram聊天室賣毒品彩虹菸，新莊警方循線逮人查扣毒品菸依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
沈男透過Telegram聊天室賣毒品彩虹菸，新莊警方循線逮人查扣毒品菸依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

桃園 毒品 網路

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