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影／通緝犯受不了廟東鳳梨冰誘惑 現身台中80年老店現場遭逮

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市何姓男子身上有毒品、竊盜等13案在逃，6月28日生日前夕，與老婆逛豐原廟東夜市，停步買知名的鳳梨冰消暑，不料警方上前成功逮捕，警方後續依毒品危害防制條例及13案通緝解送台中地檢署。

大雅警分局潭子分駐所警員發現一名毒品、竊盜等13案之通緝何姓男子（84年次）疑似居住在轄區，

警方調閱監視器，發現何男在逃期間都是開著老婆名下的汽車，為躲避警方查緝，以各地旅館為家。

警方鎖定對象循線追緝，6月28日下午兩點多，何男開車載老婆出門時，隨即尾隨待機攔查，何男一路開到豐原知名廟東夜市逛街，逛街途中還左顧右盼深怕警察找上門，最後仍敵不過廟東夜市80年老店—金樹冰果室的誘惑，停步買鳳梨冰。

警方立即上前逮捕，此時何男老婆一臉不知所措，何男淡定表示知道警方在找他，搜索出在包內有2粒卡西酮錠劑，經檢驗呈三級毒品卡西酮陽性反應，警方後續依毒品危害防制條例及13案通緝解送台中地檢署。

因毒品、竊盜等13案在身的何男須入監執行4年，他表示因尚有甫出生4個月大的女兒要照顧，才會四處躲避警方查緝，也沒想到會在生日前夕與妻子逛街遭逮，來不及過生日，何男只好無奈與妻子告別入監。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

何姓男子有13案通緝，放鬆心情買知名鳳梨冰，遭警逮捕。圖／民眾提供
何姓男子有13案通緝，放鬆心情買知名鳳梨冰，遭警逮捕。圖／民眾提供

毒品 老婆 通緝

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