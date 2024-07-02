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影／網路自學還改良 南投無業男租透天厝種大麻市價破1200萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣鹿谷鄉黃姓男子無業，過去也無前科，但疑為牟取不法利益，得知販售大麻有利可圖，從網路學習種植大麻技術後，從國外進口大麻種子，租賃民宅當起「自耕農」，還涉嫌將成品流入市面。台中市刑大掌握情資後，上個月收網抓人，查扣207株大麻活株等贓證物，市價初估超過1200萬元，檢方訊問後，因黃坦認涉案，命以8萬元交保。

台中市刑大偵四隊近日透過大數據分析、交叉比對，發現南投縣鹿谷鄉黃姓男子（55歲）涉嫌栽種大麻、販售牟利，經蒐集相關事證，報請台中地檢檢察官洪佳業指揮，上月初持搜索票收網，在黃男租賃的一棟透天厝，查扣到大麻活株207株、大麻種子1袋（重12.39克）、大麻1包（重17.36克）、植物生長燈、除濕機、電風扇、灑水器等種植工具等證物。

經查，黃男無業，平日行事低調，為牟取不法利益，透過管道取得國外大麻種子後，租賃透天民宅種植大麻，黃雖無農業相關背景，但卻從網路上「無師自通」，學會種植培育方法後，還進行改良，過去警方查獲的大麻活株，通常高度約達150多公分，此次查獲的活株品種不同，僅約60公分即可開花。

經估算，一棵大麻活株約可產出100克大麻成品，每百克約6萬元計算，現場查扣大麻活株市價超過1200萬元。

台中市刑大大隊長李明道說，警方持續以專業、科技、紀律、服務和團隊合作精神，有效打擊犯罪活動，保護市民的生命、財產安全。

另外呼籲民眾，製造、運輸、販賣第二級毒品大麻都是處無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方亦將持續加強查緝各類毒品犯罪，全力打擊販毒集團，以淨化社會治安，提供市民安全宜居的生活環境。

南投縣黃姓男子租賃透天厝種植大麻，警方上月搜索，查扣207棵大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
南投縣黃姓男子租賃透天厝種植大麻，警方上月搜索，查扣207棵大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
南投縣黃姓男子租賃透天厝種植大麻，警方上月搜索，查扣207棵大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
南投縣黃姓男子租賃透天厝種植大麻，警方上月搜索，查扣207棵大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
南投縣黃姓男子租賃透天厝種植大麻，警方上月搜索，查扣207棵大麻活株。記者陳宏睿／翻攝
南投縣黃姓男子租賃透天厝種植大麻，警方上月搜索，查扣207棵大麻活株。記者陳宏睿／翻攝

南投縣 台中市 大麻

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