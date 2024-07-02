遭控勾結線民！刑事局副隊長辦毒品涉洩密 桃檢追查

刑事局黃姓副隊長遭控訴涉嫌不法，疑似偵辦毒品案時勾結線民牽扯設局黑吃黑，檢調上周搜索其辦公室，帶回他及桃園市龍潭警分局數名員警調查，訊後命黃30萬元交保，龍潭5員警則以證人請回。

據悉，黃姓副隊長及龍潭分局員警今年3月偵辦一件海洛因案，當時接獲線民檢舉，查獲一名毒品商及一批海洛因，但毒品商被查獲後，控訴遭警方逮捕前剛被一群人搶走一批毒品，懷疑自己遭警方逮捕一事，與毒品被搶有關連。

事後桃園市調查處接獲檢舉，懷疑黃姓副隊長涉不法及一名李姓律師涉洩密，桃園地檢署率桃園市調處人員，上月28日下午5點多赴刑事局，搜索黃姓副隊長辦公室座位、私人機車，並搜索他的台北市住處，查扣手機、案件卷宗等資料，帶回黃調查，檢方訊後隔天命30萬元交保，李姓律師則10萬元交保。

至於龍潭分局5名員警則以證人請回，警方回應，5名員警是以證人身分配合毒品案調查，協助調查毒品案及線民相關蒐證資料，事後被檢方請回，並非涉案關係人。全案依毒品、強盜、洩密罪嫌偵辦。