賓士男衝撞總統府 賴上任首次

杜姓男子昨天下午開賓士車衝撞總統府前花圃，驚動大批警方。記者翁至成／翻攝 總統府昨驚爆遭外觀噴漆寫有「國家認知作戰」等字眼的白色賓士轎車衝撞，這也是賴清德總統上任後第一起衝撞總統府事件。總統府發言人郭雅慧表示，第一時間已將駕車民眾交由警方帶回，後續將交由警方釐清案情與行為動機。

四十九歲杜姓男子昨天下午開著外觀噴有「國家認知作戰」、「資安ＳＯＳ入侵」等字眼的賓士轎車，先至美國在台協會（ＡＩＴ）外馬路按喇叭抗議，被警方驅離，一小時後轉往總統府，直接衝撞府前花圃。杜男落網後不願交代動機，全案依公共危險罪偵辦，不服交通稽查取締部分，依道交條例裁罰。

警方調查，杜男有妨害自由前科，昨天下午三時許，駕駛賓士車到ＡＩＴ外狂按喇叭約半小時。警方到場盤查，杜男說出身分證字號核對無誤，員警告誡不可無端滋擾駐地，並詢問行為訴求為何？杜男回說「訴求噴字在車子上」，請警察自己看。

總統府遭衝撞並非首例，二○一四年一月曾遭張姓男子駕駛砂石車衝撞，自此總統府在府前架起「鋼質花台」、「阻車柱」、「車輛攔阻系統」、「地虎閘」等四道防線。去年也有一名廖姓男子開車衝撞總統府，當場遭警方逮捕，並在車上搜出瓦斯槍及西瓜刀。