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首爾市政廳附近嚴重車禍！韓媒：汽車衝撞路人「至少6死8傷」

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影／他開賓士撞總統府...向媒體喊「我老婆是共諜」 還不理律師

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

49歲杜姓男子今天下午開著外觀噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」等字眼的賓士轎車，開車狠撞總統府前花圃，當時在後欲攔查的警車見狀，立刻停車逮捕他。由於杜男拒絕夜間偵詢，被送往中正一警分局拘留所過夜。律師到場時他還一度「不理律師」，甚至喊說「他不是我的律師」。

警方調查，杜男有妨害自由前科，今天下午三點多，開著噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」等字眼的賓士車，在美國在台協會（AIT）外狂按喇叭約半小時，被員警驅離後，今天下午四點多突然出現在博愛特區，轄區中正一警方見狀立刻動員線上警力攔查，孰料他不配合，先在總統府周邊道路繞圈，最後在凱道上加速衝撞總統府，最後被警方逮捕。

由於杜男拒絕夜間偵詢，今天晚上從介壽路派出所被移往中正一分局偵查隊過夜，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。

警方指出，由於杜嫌無法製作筆錄，故進行夜停，待明天偵詢後，依公共危險等罪移送法辦。

警方將肇事車輛移置派出所，而杜男開的賓士車慘狀也曝光，只見上面滿滿的紅色、黑色噴漆「國家認知作戰」、「資安sos入侵」、「AI改造」、「共識」、「重大國家」等字樣，十分怪異，引擎蓋因為衝撞總統府花圃的關係嚴重凹陷。警方搜查車內，並未發現可疑物和違禁品。

據了解，杜男精神狀況相當不穩定，警方詢問是否接受夜間偵詢？他竟稱「我沒有同意，也沒有不同意」，事後聯繫家屬到場，家屬幫他請律師，孰料律師到了杜男愛理不理，甚至回說「他不是我的律師」，接著就保持沈默，拒絕偵詢。

杜姓男子今天晚上從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。記者翁至成／攝影
杜姓男子今天晚上從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。記者翁至成／攝影
杜姓男子今天下午開著噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」等字眼的賓士轎車，先在AIT外馬路狂按喇叭半小時抗議，驚動員警到場勸離，孰料一小時後駕車衝撞總統府，車前引擎蓋嚴重凹陷。記者翁至成／攝影
杜姓男子今天下午開著噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」等字眼的賓士轎車，先在AIT外馬路狂按喇叭半小時抗議，驚動員警到場勸離，孰料一小時後駕車衝撞總統府，車前引擎蓋嚴重凹陷。記者翁至成／攝影
杜姓男子今天下午開賓士車，在凱道前加速衝撞總統府前花圃，驚動大批警方上前，撞擊力道大，三個鋼製花台應聲向後位移，車前引擎蓋嚴重凹陷，所幸無人受傷。記者翁至成／翻攝
杜姓男子今天下午開賓士車，在凱道前加速衝撞總統府前花圃，驚動大批警方上前，撞擊力道大，三個鋼製花台應聲向後位移，車前引擎蓋嚴重凹陷，所幸無人受傷。記者翁至成／翻攝
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律師 總統府 賓士

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