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加速衝撞總統府畫面曝！1小時前先闖AIT狂按喇叭 賓士男：我的訴求都寫車上
49歲杜姓男子今天下午開著外觀噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」等字眼的賓士轎車，蓄意衝撞總統府前花圃，撞擊力道大，現場憲兵、員警聽聞巨響嚇的查看，上前控制犯嫌並逮捕，現場無人受傷。杜男在衝撞總統府前，還特別去北市內湖區的美國在台協會（AIT）狂按喇叭抗議，明顯預謀犯案。
稍早監視器畫面曝光，只見杜男開著白色賓士轎車，行經凱達格蘭大道時，直行突然加速，直直衝撞總統府前鋼製花台，3個鋼製花台應聲向後位移，畫面驚悚。
警方指出，今天下午4點41分獲報，總統府前有衝撞情事，賓士車駕駛杜男沒有酒駕情事，車內沒有違禁品，但由於事涉公共危險當場逮捕，蒐證後立刻移除車輛，現場無人受傷。
據了解，杜男是預謀犯案，他在衝撞總統府前，於下午3點13分，開同一輛噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」、「AI改造」、「共識」、「重大國家」等字眼的賓士轎車，在內湖AIT前的車道持續鳴按喇叭抗議，當時維護AIT的保六總隊警員獲報上前處置，杜男不願意下車，僅供稱「我的訴求都寫在車上了」，事後放行，轄區內湖警方以社維法裁處，孰料一小時後，他就開車衝撞總統府。
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