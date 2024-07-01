加速衝撞總統府畫面曝！1小時前先闖AIT狂按喇叭 賓士男：我的訴求都寫車上

49歲杜姓男子今天下午開著外觀噴有「國家認知作戰」、「資安sos入侵」等字眼的賓士轎車，蓄意衝撞總統府前花圃，撞擊力道大，現場憲兵、員警聽聞巨響嚇的查看，上前控制犯嫌並逮捕，現場無人受傷。杜男在衝撞總統府前，還特別去北市內湖區的美國在台協會（AIT）狂按喇叭抗議，明顯預謀犯案。

稍早監視器畫面曝光，只見杜男開著白色賓士轎車，行經凱達格蘭大道時，直行突然加速，直直衝撞總統府前鋼製花台，3個鋼製花台應聲向後位移，畫面驚悚。

警方指出，今天下午4點41分獲報，總統府前有衝撞情事，賓士車駕駛杜男沒有酒駕情事，車內沒有違禁品，但由於事涉公共危險當場逮捕，蒐證後立刻移除車輛，現場無人受傷。