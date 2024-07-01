高雄地下舞廳假日營業 警衝入69名男女正High搜出毒品

高雄市刑大警方今年4月偵破一起上千包毒咖啡包案，循線得知，大寮區一處荒廢鐵皮屋，在假日搖身變為地下舞廳，吸引近百名外籍男女移工到場狂歡，業者開毒趴助興，警方上月22日直搗舞廳，69名男女正High，地上滿是毒啡咖包裝，另逮獲謝姓業者及幹部等4人，搜獲約3.7公斤毒品及173萬疑販毒贓款。

高雄市刑大偵二隊警方今年4月查獲4名男子販毒，起出上千包毒品咖啡包，後循線得知，位在大寮區大寮路一處鐵皮屋，暗藏沒招牌、無營業執照的地下舞廳，平時無人出入，但每逢周五、周六夜晚，卻搖身成為以越南籍移工為主要客群的地下大舞廳，每每吸引近70至百名移工到場同歡。

警方查知，舞廳除有DJ撥放電音炒熱氣氛外，另有舞廳人員在現場販賣毒品K他命及卡西酮咖啡包，供應給群聚移工吸毒，開轟趴助興。刑大警方遂和左營、鳳山、林園等分局及移民署組成專案小組調查。

上月22日凌晨1時40分許，警方見移工陸續進入舞廳，聽電音、迷幻之際，衝進舞廳內，數十名移工見警方當場傻眼。

警方要求舞廳內依序排隊受檢，在地上發現一堆被丟棄的毒咖啡包裝，桌上有白色粉末，經清點逮獲2、30歲的越南籍男女移工共64人，男性49人、女性15人，其中13名男性以及1名女性為逃逸數月至3年不等時間的移工；另有5人為台灣籍。

警方在舞廳另逮捕舞廳負責人謝姓男子（67歲），幹部謝姓男子（42歲）、顏姓女會計（59歲）、越南籍黃姓男子（31歲）等4人。

警方在舞廳桌上、倉庫、置物櫃中，起獲二級毒品安非他命13包、大麻1包、K他命45包、毒咖啡包900包、毒品哈密瓜錠10顆，另查扣手機7支、贓款173萬4400元及一批黃金項鍊、戒指等首飾等物。

業者謝男等人否認供毒給在場舞客，警方除將73人全數採尿送驗外，另依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，業者謝男、黃男及顏女等3人因涉嫌重大、有串供之虞等理由，遭法院裁定收押禁見。