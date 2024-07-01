快訊

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

解放軍新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄地下舞廳假日營業 警衝入69名男女正High搜出毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市刑大警方今年4月偵破一起上千包毒咖啡包案，循線得知，大寮區一處荒廢鐵皮屋，在假日搖身變為地下舞廳，吸引近百名外籍男女移工到場狂歡，業者開毒趴助興，警方上月22日直搗舞廳，69名男女正High，地上滿是毒啡咖包裝，另逮獲謝姓業者及幹部等4人，搜獲約3.7公斤毒品及173萬疑販毒贓款。

高雄市刑大偵二隊警方今年4月查獲4名男子販毒，起出上千包毒品咖啡包，後循線得知，位在大寮區大寮路一處鐵皮屋，暗藏沒招牌、無營業執照的地下舞廳，平時無人出入，但每逢周五、周六夜晚，卻搖身成為以越南籍移工為主要客群的地下大舞廳，每每吸引近70至百名移工到場同歡。

警方查知，舞廳除有DJ撥放電音炒熱氣氛外，另有舞廳人員在現場販賣毒品K他命及卡西酮咖啡包，供應給群聚移工吸毒，開轟趴助興。刑大警方遂和左營、鳳山、林園等分局及移民署組成專案小組調查。

上月22日凌晨1時40分許，警方見移工陸續進入舞廳，聽電音、迷幻之際，衝進舞廳內，數十名移工見警方當場傻眼。

警方要求舞廳內依序排隊受檢，在地上發現一堆被丟棄的毒咖啡包裝，桌上有白色粉末，經清點逮獲2、30歲的越南籍男女移工共64人，男性49人、女性15人，其中13名男性以及1名女性為逃逸數月至3年不等時間的移工；另有5人為台灣籍。

警方在舞廳另逮捕舞廳負責人謝姓男子（67歲），幹部謝姓男子（42歲）、顏姓女會計（59歲）、越南籍黃姓男子（31歲）等4人。

警方在舞廳桌上、倉庫、置物櫃中，起獲二級毒品安非他命13包、大麻1包、K他命45包、毒咖啡包900包、毒品哈密瓜錠10顆，另查扣手機7支、贓款173萬4400元及一批黃金項鍊、戒指等首飾等物。

業者謝男等人否認供毒給在場舞客，警方除將73人全數採尿送驗外，另依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，業者謝男、黃男及顏女等3人因涉嫌重大、有串供之虞等理由，遭法院裁定收押禁見。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人，現場搜出安非他命、大麻、K他命及毒咖啡包、毒品哈密瓜錠1，及贓款173萬4400元等物。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人，現場搜出安非他命、大麻、K他命及毒咖啡包、毒品哈密瓜錠1，及贓款173萬4400元等物。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人，現場搜出安非他命、大麻、K他命及毒咖啡包、毒品哈密瓜錠1，及贓款173萬4400元等物。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人，現場搜出安非他命、大麻、K他命及毒咖啡包、毒品哈密瓜錠1，及贓款173萬4400元等物。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人，現場搜出毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人，現場搜出毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人，現場搜出毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一家鐵皮屋暗藏地下舞廳，開電音毒趴吸引外籍移工，警衝入逮獲73人，現場搜出毒品。記者石秀華／翻攝

咖啡 毒品 移工

延伸閱讀

鐵皮屋週末變地下舞廳開毒趴 高雄警攻堅逮73人

高雄演唱會優惠 送50元商圈夜市券、50點綠點

苗栗租屋自動化分裝毒咖啡 刑事局逮5人法辦

高雄拚演唱會經濟 歌迷領「50元商圈券」再享交通優惠

相關新聞

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

刑事局黃姓副隊長被控偵辦毒品案勾結線民涉不法，檢調上周搜索他的辦公室，帶回他及桃園市龍潭警分局數名員警調查，訊後命黃30...

103台人峇里島被捕 名單中沒有賣粥嬤19歲孫 據稱轉往寮國

由73歲賣鹹粥阿嬤隔代教養的彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生，今年3月4日出境到泰國，疑被詐騙集團誘騙到國外打工，印尼峇里島...

高雄地下舞廳假日營業 警衝入69名男女正High搜出毒品

高雄市刑大警方今年4月偵破一起上千包毒咖啡包案，循線得知，大寮區一處荒廢鐵皮屋，在假日搖身變為地下舞廳，吸引近百名外籍男...

KTV歡唱忽見員警進包廂 家長速保證：23點前帶孩子回家

昨（6月30日）到今清晨1點在KTV唱歌的部分民眾可能嚇一跳，彰化警方執行擴大臨檢暨保護兒少專案勤務，田中和北斗的員警進...

影／苗栗自動化毒品分裝廠 警架梯攻堅抓5人扣百萬毒

刑事局中打六隊在今年3月間獲報，苗栗縣林姓男子疑與共犯在苗栗縣租賃多處地點，從事分裝毒品的不法犯行，減警在今年5月間收網...

影／今放暑假！台中警出動402人 凌晨臨檢92處所護學子

今天是7月1日，各級學校已開始放暑假，台中市警局的「青春專案」從今天凌晨開始起跑，動員少年警察隊等多個單位402名警力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。