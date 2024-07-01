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鐵皮屋週末變地下舞廳開毒趴 高雄警攻堅逮73人

中央社／ 高雄1日電

高雄大寮區一處鐵皮屋每週五、六夜晚變身地下舞廳開毒趴，警方日前攻堅突襲當場逮捕73人、起獲毒品逾900包，將舞廳負責人、藥頭等4人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

高雄市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，日前偵辦毒品案，循線得知大寮區一處鐵皮屋平時無人出入，但每週五、六夜晚會變成舞廳，吸引近百人消費，還有舞廳人員會販賣毒品愷他命及卡西酮咖啡包。

警方組成專案小組數日跟監蒐證，見時機成熟，6月22日持搜索票兵分多路執行搜索與拘提，以攻堅突襲方式現場查獲73人，其中台灣籍共9人、越南籍共64人（包括14名失聯移工）。

另外，警方在舞廳置物櫃及倉庫內起獲第二級毒品安非他命13包、第二級毒品大麻1包、第三級毒品愷他命45包、第三級毒品咖啡包900包、第三級毒品哈密瓜錠10顆、手機7支、贓款173萬4400元等證物。

警方表示，將67歲謝姓舞廳負責人、59歲顏姓會計、31歲黃姓場內藥頭、42歲謝姓持毒男子，4人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送檢方偵辦。

警方指出，配合台灣高等檢察署執行安居緝毒專案，今年初統計至6月27日止，破獲各類毒品案共計1419件，相較去年同期1294件增加125件，其中包含查獲混合式（卡西酮）毒品咖啡包分裝場，及持有大量混合式毒品咖啡包案件共計22件；查扣毒品咖啡包2萬1438包，較去年同期1萬1547包增加9891包。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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