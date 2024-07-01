快訊

台股上揚26點收23,058點 櫃買指數上漲0.81%再創新高

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

男行駛合歡山公路「飄移」亂撞 警：疑身體不適

中央社／ 南投縣1日電

王姓男子駕車行駛合歡山公路左右「飄移」擦撞護欄、山壁，過程被前方騎士拍下，網友質疑酒駕、毒駕，仁愛警分局今天表示，王男酒測值0、無吸毒情形，疑身體不適導致失控。

一輛汽車行經省道台14甲線合歡山公路沿路偏離正常行車路線，蛇行狀態下多次擦撞護欄、山壁、路邊施工交通錐，還險些追撞前方機車騎士，最後自撞山壁停下，前方騎士行車記錄器拍下並上傳網路，網友好奇「是喝多少」、「毒駕嗎」，還有人認為應是身體不適。

南投縣警察局仁愛分局今天回應媒體表示，昨天接獲報案指有車輛行駛台14甲線鳶峰路段不斷左右「飄移」，先撞上右側護欄再撞上左側山壁，經查是57歲王姓男子駕駛租賃小客車由清境往合歡山行駛，行經台14甲線23.5公里處疑身體不適、意識不清導致車輛失控。

仁愛分局派員警到場處理並通知救護車，經檢測肇事當事人酒測值0，後續依相關作業程序辦理；警方指出，獨自駕車的王男無毒品前科，精神狀態明顯不佳、恍神，與員警對話時答非所問，但不像是吸毒後的精神狀態，車內未見毒品等違禁品。

仁愛分局指出，道路交通安全規則第114條第4款規定「患病影響安全不得駕車」，駕駛動力交通工具是存有高度風險行為，駕駛人有義務隨時注意自己身體狀況以維護交通往來安全，若車輛駕駛人因病無法安全駕駛，千萬不要勉強駕駛交通工具上路。

合歡山 毒品

延伸閱讀

影／合歡山驚魂！休旅車山道狂飄移 嚇壞用路人

影／太離譜！上合歡山大搞煙火秀 警出手要查了

影／北宜公路保時捷高速「騎」撞山壁再撞護欄 車頭全爛

圖解「節理崩裂」致潮境公園山崩 搶修指揮官：第一次看到

相關新聞

103台人峇里島被捕 名單中沒有賣粥嬤19歲孫 據稱轉往寮國

由73歲賣鹹粥阿嬤隔代教養的彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生，今年3月4日出境到泰國，疑被詐騙集團誘騙到國外打工，印尼峇里島...

KTV歡唱忽見員警進包廂 家長速保證：23點前帶孩子回家

昨（6月30日）到今清晨1點在KTV唱歌的部分民眾可能嚇一跳，彰化警方執行擴大臨檢暨保護兒少專案勤務，田中和北斗的員警進...

影／苗栗自動化毒品分裝廠 警架梯攻堅抓5人扣百萬毒

刑事局中打六隊在今年3月間獲報，苗栗縣林姓男子疑與共犯在苗栗縣租賃多處地點，從事分裝毒品的不法犯行，減警在今年5月間收網...

影／今放暑假！台中警出動402人 凌晨臨檢92處所護學子

今天是7月1日，各級學校已開始放暑假，台中市警局的「青春專案」從今天凌晨開始起跑，動員少年警察隊等多個單位402名警力，...

影／苗栗賓士男自宅分裝百萬毒 落網起訴人溜了通緝

台中市刑大偵八隊在去年底溯源毒品案，查出苗栗縣陳姓男子無業，平日開著賓士車出入，在自宅分裝毒品，警方收網抓人，查扣大量的...

通緝犯帶刀棍與人談判 路人驚覺有異急報警！車內4人全送辦

兩名黃姓男子因係有誤會，雙方於這個月18日上午約在新北市三重區溝通，雙方4人抵場一方持刀、棍上車，路人驚見誤以為是要幹架...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。