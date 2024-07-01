男行駛合歡山公路「飄移」亂撞 警：疑身體不適

王姓男子駕車行駛合歡山公路左右「飄移」擦撞護欄、山壁，過程被前方騎士拍下，網友質疑酒駕、毒駕，仁愛警分局今天表示，王男酒測值0、無吸毒情形，疑身體不適導致失控。

一輛汽車行經省道台14甲線合歡山公路沿路偏離正常行車路線，蛇行狀態下多次擦撞護欄、山壁、路邊施工交通錐，還險些追撞前方機車騎士，最後自撞山壁停下，前方騎士行車記錄器拍下並上傳網路，網友好奇「是喝多少」、「毒駕嗎」，還有人認為應是身體不適。

南投縣警察局仁愛分局今天回應媒體表示，昨天接獲報案指有車輛行駛台14甲線鳶峰路段不斷左右「飄移」，先撞上右側護欄再撞上左側山壁，經查是57歲王姓男子駕駛租賃小客車由清境往合歡山行駛，行經台14甲線23.5公里處疑身體不適、意識不清導致車輛失控。

仁愛分局派員警到場處理並通知救護車，經檢測肇事當事人酒測值0，後續依相關作業程序辦理；警方指出，獨自駕車的王男無毒品前科，精神狀態明顯不佳、恍神，與員警對話時答非所問，但不像是吸毒後的精神狀態，車內未見毒品等違禁品。

仁愛分局指出，道路交通安全規則第114條第4款規定「患病影響安全不得駕車」，駕駛動力交通工具是存有高度風險行為，駕駛人有義務隨時注意自己身體狀況以維護交通往來安全，若車輛駕駛人因病無法安全駕駛，千萬不要勉強駕駛交通工具上路。