苗栗租屋自動化分裝毒咖啡 刑事局逮5人法辦

林姓男子組成販毒集團，在苗栗縣承租多個租屋處，架設自動分裝機設置毒品分裝場廠，刑事局日前循線查緝，查獲毒品咖啡包3165包、分裝設備，逮捕林男與成員等5人依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局今年3月間接獲苗栗縣內有製毒分裝廠等情資，與苗栗縣警察局刑事警察大隊、竹南分局等單位共組專案小組，並報請苗栗地檢署指揮偵辦。

經辦案人員蒐證後，發現35歲林姓男子組成的販毒集團，在苗栗縣地區承租多個租屋處，作為毒品分裝處所，並在分裝完成後，透過35歲張男等成員販售。

專案小組蒐證完備後，今年5月1日前往苗栗縣頭份市、竹南鎮等地執行搜索，逮捕主嫌林男與集團成員共5人到案，並查獲俗稱「喵喵」的第3級毒品卡西酮原料57.99公克、果汁粉、封口機、磅秤、自動分裝機，及毒品咖啡包3165包等證物。

警方查出，林男利用自動化機台分裝毒品較為少見，查獲的毒咖啡包數量龐大，初估市值逾新台幣百萬元，警方將林男等5人依毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。