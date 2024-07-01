KTV歡唱忽見員警進包廂 家長速保證：23點前帶孩子回家

昨（6月30日）到今清晨1點在KTV唱歌的部分民眾可能嚇一跳，彰化警方執行擴大臨檢暨保護兒少專案勤務，田中和北斗的員警進入KTV包廂宣導時，歌唱一半的民眾楞住，困惑問「發生什麼事？」警方說明後恍然大悟，有家長趕快說只唱到11點就帶孩子回家。

田中警分局轄區內有十多家電子遊藝場、「有粉味」的小吃店、KTV，警方展開擴大臨檢，發現3家未營業，正面解讀「田中民風純樸，周日不做生意。」即前往其它地點臨檢和宣傳。當進入KTV包廂，螢幕同時打出「暫停播放」，民眾見十多名員警都楞住，當了解警方任務後都鬆一口氣。

田中警方見KTV包廂內有少年，隨機有獎徵答「發現不法情事，要撥打哪個號碼報警？」、「反詐騙要撥打哪個號碼？」少年都答對，各獲贈一個刑事Bear小物，員警提醒青少年暑假打工要注意免費出國旅遊詐騙陷阱，不要慘淪「豬仔」。

北斗警分局到KTV執勤，進入包廂看見一家人唱歌，宣導後分局長黃世德見有小學學童，交代未成年人不能逗留在外太晚，家長立刻說只唱到11點就回家。