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103台人峇里島被捕 名單中沒有賣粥嬤19歲孫 據稱轉往寮國

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

由73歲賣鹹粥阿嬤隔代教養的彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生，今年3月4日出境到泰國，疑被詐騙集團誘騙到國外打工，印尼峇里島移民局日前在一棟別墅逮捕涉嫌網路犯罪的103名台灣人，阿嬤擔心孩子在名單內，但彰化縣警局今天上午確認黃姓高職生不在名單內，據了解，他已循陸路轉往寮國。

對於黃姓高職生不在印尼峇里島移民局破獲的103名台灣人名單內，一直關心黃姓高職生下落的彰化縣議員賴清美說：「這是好事，也是壞事」，希望警方能繼續尋找，讓他平安歸來，不要讓阿嬤一直擔心下去。

警方指出，經向刑事局國際科查詢，印尼峇里島移民局破獲的103名台灣人名單內，極少數是彰化人，但沒有黃姓高職生。經側目了解，黃姓高職生沒有轉往印尼峇里島，而是循內陸轉往寮國，但具體行蹤無法掌握，警方仍然努力追查。

黃男的父母離婚，黃自幼由阿嬤隔代教養， 每天推著攤車賣粥及麵線糊，一天收入不到五百元，將唯一的孫子撫養長大，他高職沒有畢業，卻在今年3月間，突然背著背包出門，說要找朋友，從此過了三個月，音訊全無。

警方今年五月中接獲報案，查出他是在3月4日搭機飛往泰國，懷疑他是被詐騙集團騙去打工，讓老阿嬤心急如焚，她說，每天東盼西望，一直沒有消息，每天到他的房間，看到床上沒人，都會流下淚來，希望警方協助，幫她把孫子平安找回來。

最近，印尼峇里島移民局在一棟別墅逮捕涉嫌網路犯罪的103名台灣人，消息傳回台灣，老阿嬤一則擔心孫子在名單內，但也希望孫子的行蹤有了下落，心裡十分糾結，但警方今天的消息，證實她的孫子不在名單內，雖然有點欣慰，但更擔心他的安全。

彰化縣19歲黃姓高職生由73歲祖母隔代教養，如今失聯3個月，讓推攤車賣粥的祖母天天哭泣。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣19歲黃姓高職生由73歲祖母隔代教養，如今失聯3個月，讓推攤車賣粥的祖母天天哭泣。圖／縣議員賴清美提供
對於黃姓高職生不在印尼峇里島移民局破獲的103名台灣人名單內，彰化縣議員賴清美說：「這是好事，也是壞事」，正可形容黃男阿嬤的心境。圖／縣議員賴清美提供
對於黃姓高職生不在印尼峇里島移民局破獲的103名台灣人名單內，彰化縣議員賴清美說：「這是好事，也是壞事」，正可形容黃男阿嬤的心境。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生由73歲阿嬤隔代教養，如今失聯3個月，讓阿嬤心急如焚。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉19歲黃姓高職生由73歲阿嬤隔代教養，如今失聯3個月，讓阿嬤心急如焚。記者劉明岩／攝影

印尼 阿嬤

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