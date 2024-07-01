快訊

禁奢令啟動！「貴婦奈奈」男友父禁搭小黃、高鐵 違規檢舉獎金曝光

靠EMBA拓展人脈已過時？大陸企業主瘋上「私董會」3天花2.7萬

驚！羽壇「天才選手」亞青賽倒地猝逝 得年17歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／苗栗自動化毒品分裝廠 警架梯攻堅抓5人扣百萬毒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打六隊在今年3月間獲報，苗栗縣林姓男子疑與共犯在苗栗縣租賃多處地點，從事分裝毒品的不法犯行，減警在今年5月間收網，以架梯攻堅，帶回林男等涉案5人，查扣3165包的毒咖啡包，市價超過百萬元，另外也發現，林等人使用自動化分裝器材，與一般毒犯都以手工分裝方式，較為少見，檢方訊問後，因林等人坦認涉案，無前科，命請回。

刑事局中打六隊在今年3月間接獲苗栗縣有毒品分裝廠的情資，經報請苗栗地檢署檢察官指揮後，與苗栗縣刑大、竹南警分局成立專案小組偵辦，經連月蒐證後，鎖定林姓男子（35歲）為首毒品集團，林等人在苗栗地區租賃多處房屋，充當毒品分裝廠，分裝完成後，再由張姓男子（35歲）等人流入市場交易。

檢警掌握該集團組織架構及犯罪事證後，今年5月初在苗栗縣頭份市、竹南鎮等地同步執行搜索，以「架梯」方式攻堅，拘提逮捕林男等5人到案，現場查獲俗稱「喵喵」的卡西酮原料、果汁粉、封口機、磅秤、自動分裝機及毒品咖啡包3165包、毒品卡西酮粉末57.99公克，林等人利用自動化分裝設備，較為少見，毒品市價初估超過百萬元

全案警詢後，依毒品危害防制條例等罪嫌，將林等5人依毒品罪，移送苗栗地檢署偵辦，檢方訊問後命林等人請回，擴大追查毒品來源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／攝影
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣林姓男子等毒品集團，租賃房屋充當分裝廠，還利用自動化分裝、封口設備，刑事局中打等單位在今年5月間收網抓人，查扣市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝

咖啡 毒品 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗行員阻詐獎勵金擬提高 100萬元以上再送可愛警察熊

青春專案開跑！新竹警臨檢KTV查獲幼齒學童 真相超溫馨

苗栗至少3宮廟「支援彈藥預屯點」 後備指揮部澄清：無實質放置

預期戰衝突苗栗宮廟支援彈藥預屯？ 民眾見公文人心惶惶

相關新聞

影／苗栗自動化毒品分裝廠 警架梯攻堅抓5人扣百萬毒

刑事局中打六隊在今年3月間獲報，苗栗縣林姓男子疑與共犯在苗栗縣租賃多處地點，從事分裝毒品的不法犯行，減警在今年5月間收網...

影／今放暑假！台中警出動402人 凌晨臨檢92處所護學子

今天是7月1日，各級學校已開始放暑假，台中市警局的「青春專案」從今天凌晨開始起跑，動員少年警察隊等多個單位402名警力，...

影／苗栗賓士男自宅分裝百萬毒 落網起訴人溜了通緝

台中市刑大偵八隊在去年底溯源毒品案，查出苗栗縣陳姓男子無業，平日開著賓士車出入，在自宅分裝毒品，警方收網抓人，查扣大量的...

通緝犯帶刀棍與人談判 路人驚覺有異急報警！車內4人全送辦

兩名黃姓男子因係有誤會，雙方於這個月18日上午約在新北市三重區溝通，雙方4人抵場一方持刀、棍上車，路人驚見誤以為是要幹架...

影／毒蟲逛汐止夜巿心虛扔毒 沒料警徒手開水溝蓋撈出來

新北市蘇姓男子日前與友人逛汐止夜市遇警攔查，一時心虛涉嫌朝水溝扔棄毒品夾鏈袋，員警眼尖發現，現場徒手打開水溝蓋撈出，蘇男...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。