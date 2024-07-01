影／苗栗自動化毒品分裝廠 警架梯攻堅抓5人扣百萬毒

刑事局中打六隊在今年3月間獲報，苗栗縣林姓男子疑與共犯在苗栗縣租賃多處地點，從事分裝毒品的不法犯行，減警在今年5月間收網，以架梯攻堅，帶回林男等涉案5人，查扣3165包的毒咖啡包，市價超過百萬元，另外也發現，林等人使用自動化分裝器材，與一般毒犯都以手工分裝方式，較為少見，檢方訊問後，因林等人坦認涉案，無前科，命請回。

刑事局中打六隊在今年3月間接獲苗栗縣有毒品分裝廠的情資，經報請苗栗地檢署檢察官指揮後，與苗栗縣刑大、竹南警分局成立專案小組偵辦，經連月蒐證後，鎖定林姓男子（35歲）為首毒品集團，林等人在苗栗地區租賃多處房屋，充當毒品分裝廠，分裝完成後，再由張姓男子（35歲）等人流入市場交易。

檢警掌握該集團組織架構及犯罪事證後，今年5月初在苗栗縣頭份市、竹南鎮等地同步執行搜索，以「架梯」方式攻堅，拘提逮捕林男等5人到案，現場查獲俗稱「喵喵」的卡西酮原料、果汁粉、封口機、磅秤、自動分裝機及毒品咖啡包3165包、毒品卡西酮粉末57.99公克，林等人利用自動化分裝設備，較為少見，毒品市價初估超過百萬元

全案警詢後，依毒品危害防制條例等罪嫌，將林等5人依毒品罪，移送苗栗地檢署偵辦，檢方訊問後命林等人請回，擴大追查毒品來源。