影／今放暑假！台中警出動402人 凌晨臨檢92處所護學子

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今天是7月1日，各級學校已開始放暑假，台中市警局的「青春專案」從今天凌晨開始起跑，動員少年警察隊等多個單位402名警力，前往臨檢KTV、網咖、夜店等青少年在暑假期間容易前往的處所，除了宣導相關犯罪資訊之外，也由警犬配合緝毒，此次勤務一共臨檢92處營業場所，市警局表示，希望透過臨檢守護學子在暑期的安全。

台中市警局青春專案從7月1日凌晨開跑，由市警局副局長黃永志30日晚上親率第六分局、少年警察隊、霹靂警力、警犬隊及教育局校外會等人員，前往西屯區KTV等易衍生青少年偏差行為之營業場所進行宣導。

第六分局分局長陳松寅宣示「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害及擴大預防犯罪宣導」三大主軸，向業者及在場民眾宣導遵守保護青少年法令及規定，以確保暑假期間青少年安全活動空間。

台中市警局少年隊表示，青少年於暑假期間因無課業壓力，學校及家庭監督機會減少，易流連於妨害身心健康場所，為免青少年尋求好玩、刺激或同儕邀約等因素接觸不明藥物，且新興毒品為化學合成，對人體傷害甚鉅，在深夜營業場所更易發生毒品交易或集體吸食情事。

少年隊指出，為展現台中市警局打擊犯罪、保護青少年之決心，本次專案臨檢亦派出警犬隊，藉由警犬的緝毒專業及優勢警力，加強臨檢，預防青少年偏差行為與被害以達到全面保護青少年的目的。

台中市警局副局長黃永志呼籲，提供「孩子開心、家長安心」的暑假是市府及警局重要工作，在青春專案執行期間（7月1日0時起至8月31日24時止）除結合各局處及民間力量做好各項安全保護措施，鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動，亦規劃辦理多元宣導活動，以維護青少年身心健全發展，降低被害情事發生。

黃永志說，在此重申青春專案6大宣導重點，包括毒品防制、遏止黑幫吸收、防制少年性剝削、多元宣導活動、防止誤入假求職陷阱及營業場所及水域安全等，希望營造優質成長環境，期盼莘莘學子都能有個充實正向的暑假。

台中市警局少年隊、第六警分局等單位在今天凌晨前往92處KTV等營業場所臨檢，動員402名警力、警犬。圖／台中市警局提供
台中市警局少年隊、第六警分局等單位在今天凌晨前往92處KTV等營業場所臨檢，動員402名警力、警犬。圖／台中市警局提供
台中市警局少年隊、第六警分局等單位在今天凌晨前往92處KTV等營業場所臨檢，動員402名警力、警犬。圖／台中市警局提供
台中市警局少年隊、第六警分局等單位在今天凌晨前往92處KTV等營業場所臨檢，動員402名警力、警犬。圖／台中市警局提供
台中市警局少年隊、第六警分局等單位在今天凌晨前往92處KTV等營業場所臨檢，動員402名警力、警犬。圖／台中市警局提供
台中市警局少年隊、第六警分局等單位在今天凌晨前往92處KTV等營業場所臨檢，動員402名警力、警犬。圖／台中市警局提供

台中市 臨檢

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