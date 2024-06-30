青春專案開跑 新竹警臨檢KTV查獲幼齒學童 真相超溫馨

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

「青春專案」開跑，新竹市警察局長邱紹洲今晚帶隊前往KTV臨檢稽核，未料竟在包廂內發現未滿18歲的國小、國中學童，原來是家人今天生日，全家慶生歡唱，孩子們看到警察叔叔也開心擊掌。邱紹洲除當場進行犯罪預防宣導，還送上宣導品，並提醒暑假深夜勿在外逗留，也不要出入不正當場所，同時呼籲家長多關心孩子生活作息及交友狀況，遠離危害。

新竹市警察局少年隊指出，在長達2個月的暑假，少年可能規畫暑期打工、出外遊玩等活動，可能因好奇、被誘惑而接觸毒品、幫派、碰到假求職陷阱、淪為詐欺車手、或從事坐檯陪酒、援交等因觀念偏差誤觸法網。

為了讓青少年免於被誘惑、被害，警方針對妨害少年身心健康場所實施臨檢、稽核外，更加強查緝毒品、詐欺、黑幫及兒少遭受性剝削情事，以青春專案「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「犯罪預防宣導」等3項重點工作，全方位保護青少年，讓少年遠離犯罪及被害，以少年健康成長為首要任務。

邱紹洲於勤教中特別指示，現在詐欺集團或黑道幫派分子常以提供毒品或金錢方式，誘使少年犯罪，更可能利用暑假擴大吸收招募青少年從事不法，為防制青少年被害、被利用，已要求各單位嚴查並溯源追查幕後不法集團，落實淨化妨害青少年成長環境，保護青少年。

警方也將持續加強查察新竹市內少年易聚集或危害少年身心健康之場所，同時針對毒品、詐欺、幫派組織吸收少年、兒少私密影像、深夜遊蕩等犯罪及偏差行為積極查緝，全力執行青春專案重點工作，維護優質生活環境。

此外，為鼓勵青少年在暑假期間從事安全正當休閒活動，警察局推出一系列犯罪預防宣導活動，包括「波麗士盃3對3籃球賽」、「反毒天使培訓營」、「風一夏帆船體驗營」、「標語創作比賽」、「創意著色接力賽」及「風城少年青春面對面直播」等，提供青少年最即時、最正確的法律觀念與活動資訊，希望家長鼓勵孩子踴躍參與，一起度過開心、安心的暑假。

青春專案開跑，警方警方將持續加強查察新竹市內少年易聚集或危害少年身心健康之場所。記者黃羿馨／攝影
青春專案開跑，警方警方將持續加強查察新竹市內少年易聚集或危害少年身心健康之場所。記者黃羿馨／攝影
「青春專案」開跑，新竹市警察局長邱紹洲（中）今晚親自帶隊前往轄區KTV臨檢稽核。記者黃羿馨／攝影
「青春專案」開跑，新竹市警察局長邱紹洲（中）今晚親自帶隊前往轄區KTV臨檢稽核。記者黃羿馨／攝影
新竹市警察局長邱紹洲今晚親自帶隊前往轄區KTV臨檢稽核，學童看到警察開心擊掌。記者黃羿馨／攝影
新竹市警察局長邱紹洲今晚親自帶隊前往轄區KTV臨檢稽核，學童看到警察開心擊掌。記者黃羿馨／攝影
新竹市警察局長邱紹洲今晚親自帶隊前往轄區KTV臨檢稽核，未料竟在包廂內發現未滿18歲的國小、國中學童，原來是家人今天生日，全家總動員慶生歡唱。記者黃羿馨／攝影
新竹市警察局長邱紹洲今晚親自帶隊前往轄區KTV臨檢稽核，未料竟在包廂內發現未滿18歲的國小、國中學童，原來是家人今天生日，全家總動員慶生歡唱。記者黃羿馨／攝影

毒品 警察

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