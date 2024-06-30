獨／海虎潛艦3士官今告別式 親友淚別：永遠的英雄
「事發半年，漸漸接受你離開我們了，但你會永遠在我們心中活下去」海軍海虎潛艦去年12月21日在小琉球海域，因浮航搶修浮標，造成6軍官相繼落海，3失蹤士官今舉行聯合公祭，其中張姓士官妹妹在臉書貼文，堅強告知親友此事，友人回文安慰「永遠的英雄，一路好走」。
海軍海虎潛艦去年12月21日在小琉球海域，因浮航搶修浮標，造成6軍官相繼落海，其中陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救；另林姓士官長、顏姓及張姓士官下落不明；另有4名艦上官兵受傷。
意外發生後，其中失蹤的張姓士官妻子屢次在臉書貼文，請求大家一起幫忙協助潛艦落海的丈夫，讓他趕快回家；張的妹妹也曾發文，拜託小琉球漁船開燈照水面是否有魚群聚集，有沒有人在水底下，希望哥哥盡快回來身邊，貼文引人鼻酸。
3失蹤士官被宣告死亡後，海軍今天上午在海軍官校左營營區舉行聯合公祭，僅限家屬及親友參加。
張姓士官的妹妹在哥哥告別式前夕，在臉書貼文，寫道「到今天已經半年整了，漸漸的接受你離開我們了，但你會永遠在我們心中活下去」，不少親友回文盼「節哀」、「一路好走」；也有友人回覆安慰「永遠的英雄」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言