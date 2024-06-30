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中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了

獨／海虎潛艦3士官今告別式 親友淚別：永遠的英雄

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

「事發半年，漸漸接受你離開我們了，但你會永遠在我們心中活下去」海軍海虎潛艦去年12月21日在小琉球海域，因浮航搶修浮標，造成6軍官相繼落海，3失蹤士官今舉行聯合公祭，其中張姓士官妹妹在臉書貼文，堅強告知親友此事，友人回文安慰「永遠的英雄，一路好走」。

海軍海虎潛艦去年12月21日在小琉球海域，因浮航搶修浮標，造成6軍官相繼落海，其中陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官獲救；另林姓士官長、顏姓及張姓士官下落不明；另有4名艦上官兵受傷。

意外發生後，其中失蹤的張姓士官妻子屢次在臉書貼文，請求大家一起幫忙協助潛艦落海的丈夫，讓他趕快回家；張的妹妹也曾發文，拜託小琉球漁船開燈照水面是否有魚群聚集，有沒有人在水底下，希望哥哥盡快回來身邊，貼文引人鼻酸。

3失蹤士官被宣告死亡後，海軍今天上午在海軍官校左營營區舉行聯合公祭，僅限家屬及親友參加。

張姓士官的妹妹在哥哥告別式前夕，在臉書貼文，寫道「到今天已經半年整了，漸漸的接受你離開我們了，但你會永遠在我們心中活下去」，不少親友回文盼「節哀」、「一路好走」；也有友人回覆安慰「永遠的英雄」。

海虎潛艦意外後失蹤的3士官，今由海軍在高雄左營區海軍官校舉辦聯合告別式，圖為親友接貨的訃聞。圖／取自張姓士官親友臉書
海虎潛艦意外後失蹤的3士官，今由海軍在高雄左營區海軍官校舉辦聯合告別式，圖為親友接貨的訃聞。圖／取自張姓士官親友臉書
海軍海虎潛艦畫面。本報資料照
海軍海虎潛艦畫面。本報資料照

小琉球 海軍 潛艦

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