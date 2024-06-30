快訊

方先覺堅守47天獲青天白日勳章 戰前卻差點被蔣中正撤換

MLB／大谷翔平又開轟！6月12發全壘打 道奇隊史第3多

金曲35慶功／流產4次嚇壞 台語歌后黃妃決定封肚不生了

影／苗栗賓士男自宅分裝百萬毒 落網起訴人溜了通緝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大偵八隊在去年底溯源毒品案，查出苗栗縣陳姓男子無業，平日開著賓士車出入，在自宅分裝毒品，警方收網抓人，查扣大量的毒品喵喵原料與咖啡包，市價初估超過百萬元，陳遭聲押獲准，檢方近日起訴後，陳未到庭，已被通緝在案。

台中市刑大八隊在去年底溯源毒品案件，得知苗栗縣苑裡鎮陳姓男子（34歲）疑為毒品上手，經報請苗栗地檢署檢察官指揮後，展開蒐證。

經查，陳男平時駕駛賓士車出入，但沒有職業，疑用交易毒品牟利，他與藥腳約定交易數量後，大膽要求藥腳在住處附近交易，甚至把自宅當成是分裝毒品咖啡包的分裝場。

警方發現，陳男分裝的毒品是以第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）混合果汁粉調製而成，再用「潮牌Aape」和「糖白虎-含笑半步癲」等包裝袋和封口機包裝。

此案搜索查扣毒品咖啡包552包、毒品原料喵喵1包（690公克）、果汁粉7包、毒品咖啡包裝袋22捆、封口機3台、攪拌器1台、k他命4包、電子磅秤7台、手機2支等贓證物，初估毒品市價超過百萬元，全案移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗地檢署近日依毒品罪偵結此案，依毒品罪起訴，雖然陳在偵辦期間，被檢方聲押獲准，不過起訴後，苗栗地院沒有接續羈押，但陳沒出庭，已遭通緝在案。

台中市刑大呼籲，查緝毒品為警方持續性重點工作，警方將強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗栗縣陳姓男子涉嫌毒品交易，警方查扣涉案毒品原料與毒咖啡包，市價超過百萬元。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣陳姓男子涉嫌毒品交易，警方查扣涉案毒品原料與毒咖啡包，市價超過百萬元。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣陳姓男子涉嫌毒品交易，警方查扣涉案毒品原料與毒咖啡包，市價超過百萬元。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣陳姓男子涉嫌毒品交易，警方查扣涉案毒品原料與毒咖啡包，市價超過百萬元。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣陳姓男子涉嫌毒品交易，警方查扣涉案毒品原料與毒咖啡包，市價超過百萬元。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣陳姓男子涉嫌毒品交易，警方查扣涉案毒品原料與毒咖啡包，市價超過百萬元。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣陳姓男子涉嫌毒品交易，警方查扣涉案毒品原料與毒咖啡包，市價超過百萬元。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣陳姓男子涉嫌毒品交易，警方查扣涉案毒品原料與毒咖啡包，市價超過百萬元。記者陳宏睿／翻攝

台中市 咖啡 毒品

延伸閱讀

通緝犯帶刀棍與人談判 路人驚覺有異急報警！車內4人全送辦

超商幸福保衛站暑假不打烊 苗栗與7縣市守護急難學生

中信反毒桌遊桃經發局長開發的 融入兵推與400毒品案例

影／毒蟲逛汐止夜巿心虛扔毒 沒料警徒手開水溝蓋撈出來

相關新聞

通緝犯帶刀棍與人談判 路人驚覺有異急報警！車內4人全送辦

兩名黃姓男子因係有誤會，雙方於這個月18日上午約在新北市三重區溝通，雙方4人抵場一方持刀、棍上車，路人驚見誤以為是要幹架...

影／苗栗賓士男自宅分裝百萬毒 落網起訴人溜了通緝

台中市刑大偵八隊在去年底溯源毒品案，查出苗栗縣陳姓男子無業，平日開著賓士車出入，在自宅分裝毒品，警方收網抓人，查扣大量的...

代購商涉走私 士檢指揮4機關22路搜索查扣萬條加熱菸

國內某日本商品代購公司涉嫌非法進口並販售電子加熱菸，士林地檢近日指揮軍、警、海巡、移民人員兵分22路執行搜索，查扣現金7...

影／毒蟲逛汐止夜巿心虛扔毒 沒料警徒手開水溝蓋撈出來

新北市蘇姓男子日前與友人逛汐止夜市遇警攔查，一時心虛涉嫌朝水溝扔棄毒品夾鏈袋，員警眼尖發現，現場徒手打開水溝蓋撈出，蘇男...

走私200億日圓安毒！法院斥「敗壞台灣形象」 重判無期徒刑

謝姓男子主導走私339公斤安非他命到日本名古屋，2018年日本愛知縣警方查獲308包夾藏汽車鋁圈的安毒，估計價值破200...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。