影／苗栗賓士男自宅分裝百萬毒 落網起訴人溜了通緝

台中市刑大偵八隊在去年底溯源毒品案，查出苗栗縣陳姓男子無業，平日開著賓士車出入，在自宅分裝毒品，警方收網抓人，查扣大量的毒品喵喵原料與咖啡包，市價初估超過百萬元，陳遭聲押獲准，檢方近日起訴後，陳未到庭，已被通緝在案。

台中市刑大八隊在去年底溯源毒品案件，得知苗栗縣苑裡鎮陳姓男子（34歲）疑為毒品上手，經報請苗栗地檢署檢察官指揮後，展開蒐證。

經查，陳男平時駕駛賓士車出入，但沒有職業，疑用交易毒品牟利，他與藥腳約定交易數量後，大膽要求藥腳在住處附近交易，甚至把自宅當成是分裝毒品咖啡包的分裝場。

警方發現，陳男分裝的毒品是以第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）混合果汁粉調製而成，再用「潮牌Aape」和「糖白虎-含笑半步癲」等包裝袋和封口機包裝。

此案搜索查扣毒品咖啡包552包、毒品原料喵喵1包（690公克）、果汁粉7包、毒品咖啡包裝袋22捆、封口機3台、攪拌器1台、k他命4包、電子磅秤7台、手機2支等贓證物，初估毒品市價超過百萬元，全案移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗地檢署近日依毒品罪偵結此案，依毒品罪起訴，雖然陳在偵辦期間，被檢方聲押獲准，不過起訴後，苗栗地院沒有接續羈押，但陳沒出庭，已遭通緝在案。

台中市刑大呼籲，查緝毒品為警方持續性重點工作，警方將強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金