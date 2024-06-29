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通緝犯帶刀棍與人談判 路人驚覺有異急報警！車內4人全送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

兩名黃姓男子因係有誤會，雙方於這個月18日上午約在新北市三重區溝通，雙方4人抵場一方持刀、棍上車，路人驚見誤以為是要幹架報警處理。警方到場4人一車往前離開，警尾追攔下人車，查出一方是通緝犯，另搜出毒品、刀棍、三面變造車牌，一併帶回查辦，偵詢時兩黃表示只是約出溝通，警詢後依法究辦。

據了解，甲方黃男（26歲）與乙方黃男（25歲）互為友人關係，日前兩人因係有所爭執，雙方約於這個月18日上午9時許至新北市三重區中正南路103號前談判。

當天上午甲方黃男搭乘友人林男（30歲）坐車先行抵達，不久乙方黃男與友人黃男（26歲）分持短球棒、柴刀抵達雙方照面後，乙方兩人進入車內準備溝通。孰料，乙方兩人持刀棒正巧被路人看見報警處理。

一車4人見警方前來，火速開車離去，警尾後追去於三重區重新路3段及中正北路口前將車攔停，喝令4人下車壓制在地。經盤查身分赫見甲方黃男因條詐欺案件，分別在這個月7日、17日發布通緝。

警搜查車內查扣柴刀、球棒、三張偽造車牌；另在甲方黃男身上搜扣毒品14公克安非他命、49.26公克2小罐卡西酮液體，一併帶回查辦。偵詢時，乙方黃男坦承攜毒、帶刀，至於三張變造車牌4人則異口同聲辯稱不知情，警詢後依偽造文書、涉維法移送4人，甲方黃男另依毒品、通緝等罪嫌解送歸案。

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通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
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通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
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通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
通緝犯持刀毒與人談判，警獲報攔查，搜扣刀、毒、變造車牌，車內4人全送辦。記者曾伯愷／翻攝
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