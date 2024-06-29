代購商涉走私 士檢指揮4機關22路搜索查扣萬條加熱菸

士林地檢署。記者李隆揆／翻攝

國內某日本商品代購公司涉嫌非法進口並販售電子加熱菸，士林地檢近日指揮軍、警、海巡、移民人員兵分22路執行搜索，查扣現金700萬餘元、加熱菸1萬餘條、主機數百台等證物，帶回陳姓負責人等7人，法院訊後裁定其中5人5000至30萬元不等交保。

檢方表示，該代購公司涉嫌假借代購日本商品名義，私下進口未經我國核准允許的電子加熱菸入境，從事非法販售等違反菸酒管理法。

由於該公司據點分布全台各地，經蒐證調查，檢察官6月27日指揮保安警察第三總隊、航警局刑警大隊、憲兵指揮部士林憲兵隊、台北市警局士林分局、萬華分局、台中市警局第六分局、海巡偵防分署苗栗查緝隊及移民署新北市專勤隊等單位，兵分22路執行搜索。

現場查扣疑似不法所得現金700萬餘元、加熱菸1萬餘條、加熱菸主機數百台等證物，帶回負責人等7人，其中包含2名陸籍、1名日籍人士，檢方漏夜偵訊後，認定被告涉嫌違反懲治走私條例「私運管制物品進口」及菸酒管理法「輸入私菸」等罪，依犯行輕重，除諭知1人限制住居外，其餘6人因有逃亡、串證之虞，檢方向法院聲請羈押。

士林地院凌晨開羈押庭，審酌被告涉案情況，分別裁定陳姓負責人30萬元交保，陸籍周姓被告10萬元交保並限制出境出海，陳姓及賴姓共犯10萬元交保，日籍被告原3萬元交保，後因其籌不出保金降保為5000元，另名日籍被告則限制出境出海。

士林地檢署表示，將持續積極偵辦全案，依法嚴懲不法，為保障國人健康，也呼籲民眾不要購買來歷不明的菸品，讓走私犯罪者無利可圖。