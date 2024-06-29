影／毒蟲逛汐止夜巿心虛扔毒 沒料警徒手開水溝蓋撈出來

新北市蘇姓男子日前與友人逛汐止夜市遇警攔查，一時心虛涉嫌朝水溝扔棄毒品夾鏈袋，員警眼尖發現，現場徒手打開水溝蓋撈出，蘇男當場認栽。警方詢後將全案依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市汐止警分局員警本月22日晚上執行巡邏勤務，在轄內一間便利商店前見蘇姓男子（36歲）騎機車後載乘客未戴安全帽且形跡可疑，上前攔查並詢問是否有攜帶違禁物品。

蘇男與同車乘客2人假意配合警方盤查，蘇更佯稱才剛從基隆地院出來，身上不可能有違禁品，願意配合警方檢視身上攜帶隨身物品，但員警見蘇神情慌張，經檢視蘇男隨身包包時，發現一只疑似裝有毒品的夾鏈袋，立即喝令蘇將物品取出供警方檢視，蘇卻趁隙將夾鏈袋丟棄至路邊水溝內，並謊稱該物係非毒品。

員警不買帳，現場立即徒手將水溝蓋打開並跳入拾取，蘇男見罪證確鑿，已無路可逃，才向警方坦承是一包安非他命，警方立即當場宣告其權利後依法上銬捕帶返派出所偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局表示，打擊犯罪、檢肅毒品是警方當前重點工作，毒品犯罪一直以來除了對社會治安造成重大影響之外，也戕害國人健康，警方為維護治安工作不懈怠，為能給民眾一個無毒的環境，也會全力掃蕩毒品犯罪，絕不放過任何違法之徒，以維護國人身體健康安全。

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