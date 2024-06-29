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走私200億日圓安毒！法院斥「敗壞台灣形象」 重判無期徒刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

謝男主導運毒集團，將339公斤的安非他命夾藏汽車鋁圈內走私至名古屋，日警方估計毒品價值達日幣200億元。圖／報系資料照
謝男主導運毒集團，將339公斤的安非他命夾藏汽車鋁圈內走私至名古屋，日警方估計毒品價值達日幣200億元。圖／報系資料照

謝姓男子主導走私339公斤安非他命到日本名古屋，2018年日本愛知縣警方查獲308包夾藏汽車鋁圈的安毒，估計價值破200億日圓，台日跨海聯手破獲運毒集團，有共犯遭判刑12年確定後才咬出主謀是謝男，檢警去年逮到謝，法院以他敗壞我國形象，依運輸第二級毒品罪重判無期徒刑，可上訴。

檢警調查，謝男綽號「阿兄」和同夥2017年起共謀在汽車輪胎鋁圈內夾藏安非它命走私到日本，由謝主導、出資及指揮，同夥分別訂購鋁圈藏毒、處理報關，並在彰化鹿港的倉庫中，將重達340公斤的第二級毒品安非它命使用真空壓縮機分袋壓成扁條狀，再塞入鋁圈內空隙上鎖。

謝等人再成立人頭公司，以公司名義委託報關公司出口鋁圈，貨物毛重4162公斤，2018年9月自台中港起運後，月底就走私到日本名古屋，其中3名同夥10月再搭機赴日取貨。

日本愛知縣警方同年10月4日獲報，表示日本倉庫內有可疑人士進出，前往盤查驚覺徐姓、陳姓及許姓3名台灣男子正在拆卸毒品，當場依現行犯逮捕，並查扣380包重達339公斤的安毒，謝男在台得知計畫失敗，先是飛往越南避風頭，並找人洽談處理同夥的律師費、安家費。

後來警政署接獲日本通報，2020年7月先是抓到該團1名楊姓幹部，包括在日落網3人、在台共犯等陸續被判處8至12年徒刑，其中楊因供出幕後主使，獲得法院再審並減刑，並由檢警2023年8月7日搜索拘提謝男到案。

台中地院審理時，謝男矢口否認，辯稱他不知情。謝的辯護人則說，本案僅共犯自白，並稱楊是為減刑才指證謝維主謀，說詞有瑕疵、前後矛盾，主張謝無罪。

法院比對4名共犯證詞，均咬向謝男是主謀、負責指揮並出資，證詞一致，且根據出境紀錄、監視器畫面，也能佐證全案在日本查獲後，謝與台的幹部同夥頻繁接觸見面、一同去越南，經綜合證詞、非供述證據，認定共犯一致指證謝是運毒主謀，應是真實。

法院審酌，謝男身為主謀指揮共犯分工運毒至日本，數量高達380包、重達339公斤，日本警方估計價值日幣200多億元，敗壞我國形象，惡性重大，犯後又否認等，判處他最重無期徒刑，褫奪公權終身。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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