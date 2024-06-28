新北青春專案今晚起跑 侯友宜：3項工作保護青少年

為期兩個月「暑期保護青少年－青春專案」於今晚起跑，為宣示保護青少年決心，新北市長侯友宜今天晚上10時許，前往蘆洲警分局視察，除要求市府相關局處運用公權力，針對暑期重點營業場所進行檢查外，要求各項勤務作為確保青少年易出入場所安全，宣示保護青少年的決心。

新北市長侯友宜致詞表示，從今天開始到8月31日這兩個月，是我們保護親少年最重要的時刻，讓我們青少年有一個優質環境不受干擾，這是我們的責任。所以今天晚上特別舉辦擴大臨檢勤務。

侯友宜說，今天晚上重點地區是青少年易聚集逗留場所，一來保護青少年是我們非常重視績效工作；第二是施打毒品，侯說，青少年很容易被引誘吸毒，甚至販毒，包括電子菸也是青少年最喜歡的。這些都是非法的事情，但青少年往往容易被利用，所以掃蕩毒品是第一個重點。

侯友宜說，很多黑道幫派會吸收青少年加入幫派，幫派就會不斷助長，如何防止幫派吸收青少年，就要從幫派分子裡面去蒐集、去了解。侯說，許多不法行為都是從幫派裡面衍伸的，要提醒青少年朋友注意，希望他們不被幫派吸收加入。

侯友宜表示，打擊詐欺也是重點，因為青少年有時候懵懂無知，碰到求職陷阱，甚至被詐欺集團做為車手、人頭帳戶。侯說，這三項工作就是保護兒少，要靠大家不斷的宣導、不斷的去提醒，透過我們淨化環境治安的作為，讓治安不要去影響到青少年。