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影／搭小黃蘆洲遇警臨檢 女驚慌緊抓包包...當中果然有鬼

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

徐姓女子今天凌晨與友人搭乘計程車回家，不料，在新北市蘆洲區遇警設臨檢點，徐女見警盤查說話吞吐臉露慌張，警看其包內有白色粉末夾鏈袋，當場請她下車受檢，經試劑檢驗果有毒品反應，一併帶回查辦，警詢後依法究辦。

據了解，徐姓女子（48歲）今天凌晨零時30分左右，與友一同從新北三重區搭乘計程車準備前往蘆洲友人住處，途中行經新北市蘆洲區三民路12號前遇上轄區警執行擴大臨檢勤務。警盤查徐女過程發現徐神色慌張、說話吞吐，雙手又緊抓著包包。

警覺異狀用手電筒察看，發現徐女隨身包內疑似有白色粉末夾鏈袋，當場要徐下車受檢。徐女下車後配合拿出包內物，經警使用試劑檢驗果有毒品反應，當場查扣3.93公克海洛英1包、總毛重72.14公克安非他命2包，上銬逮捕帶回偵辦。

偵詢時徐女辯稱，是受朋友所託要帶去給別人，對於何人所託即彼此關係，徐女則避重就輕胡謅回答，警詢後依毒品危害防制條例移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

徐女今天凌晨攜毒搭乘計程車，在新北市蘆洲區三民路遭警查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
徐女今天凌晨攜毒搭乘計程車，在新北市蘆洲區三民路遭警查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
徐女今天凌晨攜毒搭乘計程車，在新北市蘆洲區三民路遭警查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
徐女今天凌晨攜毒搭乘計程車，在新北市蘆洲區三民路遭警查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
徐女今天凌晨攜毒搭乘計程車，在新北市蘆洲區三民路遭警查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
徐女今天凌晨攜毒搭乘計程車，在新北市蘆洲區三民路遭警查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
徐女今天凌晨攜毒搭乘計程車，在新北市蘆洲區三民路遭警查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
徐女今天凌晨攜毒搭乘計程車，在新北市蘆洲區三民路遭警查獲，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 臨檢

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