男子彰化設大麻工廠 中市警跨區逮獲連同藥頭送辦

施姓男子在彰化縣設置大麻工廠，生產大麻毒品後，再由藥頭賴姓男子賣給下游以「埋包」方式販毒，台中警方日前循線查獲，查扣大批大麻植株，並逮捕施男與藥頭等18人送辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，警方日前接獲線報指施姓與賴姓男子等2人，有以「埋包」（指藏放在指定地點，如公園樹叢、路旁變電箱空隙或雜物堆內）方式，販賣第二級毒品大麻嫌疑，立即與台中市警察局刑事警察大隊偵四隊、第二分局、第六分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組查出，賴男常於台中、南投、彰化及高雄等地，販賣毒品大麻，經掌握賴男的製毒工廠、販毒藥頭及藥腳交易網絡後，專案小組今年6月12日前往彰化縣溪湖鎮，查獲施男栽種於工廠的大麻植株163株，並查獲成品大麻葉1310公克、大麻花8971公克、種植設備等。

警方指出，有些大麻植株的高度甚至快頂到天花板，數量及植株龐大，讓專案人員直呼誇張，警方並循線將施男與藥頭賴男等18人逮捕到案，

警方查出，施男、賴男2人為降低毒品被查緝的風險，由施男上網自學後，負責栽種及加工製造大麻植株，再由賴男賣給下游，運用各地旗下藥頭透過「埋包」手法供毒給各縣市藥腳。

警方全案詢問後，將施男等18人依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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