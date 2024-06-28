快訊

印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

影／八里資源回收車疑煞車失靈自撞電線桿 釀1497戶停電

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

男子彰化設大麻工廠 中市警跨區逮獲連同藥頭送辦

中央社／ 台中28日電

施姓男子在彰化縣設置大麻工廠，生產大麻毒品後，再由藥頭賴姓男子賣給下游以「埋包」方式販毒，台中警方日前循線查獲，查扣大批大麻植株，並逮捕施男與藥頭等18人送辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，警方日前接獲線報指施姓與賴姓男子等2人，有以「埋包」（指藏放在指定地點，如公園樹叢、路旁變電箱空隙或雜物堆內）方式，販賣第二級毒品大麻嫌疑，立即與台中市警察局刑事警察大隊偵四隊、第二分局、第六分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組查出，賴男常於台中、南投、彰化及高雄等地，販賣毒品大麻，經掌握賴男的製毒工廠、販毒藥頭及藥腳交易網絡後，專案小組今年6月12日前往彰化縣溪湖鎮，查獲施男栽種於工廠的大麻植株163株，並查獲成品大麻葉1310公克、大麻花8971公克、種植設備等。

警方指出，有些大麻植株的高度甚至快頂到天花板，數量及植株龐大，讓專案人員直呼誇張，警方並循線將施男與藥頭賴男等18人逮捕到案，

警方查出，施男、賴男2人為降低毒品被查緝的風險，由施男上網自學後，負責栽種及加工製造大麻植株，再由賴男賣給下游，運用各地旗下藥頭透過「埋包」手法供毒給各縣市藥腳。

警方全案詢問後，將施男等18人依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大麻 毒品 藥頭

延伸閱讀

檢警瓦解毒品咖啡包製毒集團 7人分判10年至5年徒刑

彰化綠營復辦新芽青年營 挽救年輕選票

濾水器濾芯夾大麻花...運毒男不爽遭判刑7年10月 花2萬找人砸車

彰化不好玩？可去彰濱水上體驗 鹿港拿藍色蜥蜴燈球

相關新聞

台中工安意外！29歲工人補磁磚 不慎30樓掉落送醫不治

台中市南屯區文心南路今上午10點多傳出工安意外，29歲劉姓工人施作外牆磁磚補強工程時，疑似作業不慎自30樓墜落，有3樓民...

影／搭小黃蘆洲遇警臨檢 女驚慌緊抓包包...當中果然有鬼

徐姓女子今天凌晨與友人搭乘計程車回家，不料，在新北市蘆洲區遇警設臨檢點，徐女見警盤查說話吞吐臉露慌張，警看其包內有白色粉...

影／潭子警三合院埋伏查獲16名失聯移工 包括1對通緝犯情侶

台中市大雅警分局潭子分駐所追查一輛可疑廂型車，在一處三合院埋伏後查獲16名失聯移工，包括一對通緝犯情侶，警詢後依入出國及...

虎父無犬子！台南特考班實習生初登場 查獲通緝犯

台南市警一分局莊敬派出所昨據報在中華東路與小東路口處理A2交通事故，對向車道也發生另起A3交通事故。巡佐劉耿銘與實習生廖...

被搜出持8.5公斤毒品 網紅宮廟主委「志淵」今凌晨收押禁見

高雄梓官區通安宮主委曾志淵，曾在號稱全台首創TikTok電影「義緝」中擔任要角，因涉嫌販毒，檢警前天兵分多路前往曾的楠梓...

自學種780株大麻 市價4億元

台中蔡姓男子上網學技術，夥同三人在台中、彰化承租三間廠房掩護，再找專業技師搭建恆溫貨櫃種植大麻，警方循線破獲，三地大麻活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。