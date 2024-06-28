影／潭子警三合院埋伏查獲16名失聯移工 包括1對通緝犯情侶

台中市大雅警分局潭子分駐所追查一輛可疑廂型車，在一處三合院埋伏後查獲16名失聯移工，包括一對通緝犯情侶，警詢後依入出國及移民法送交移民署台中市專勤隊，二名通緝犯分別解送台中地檢署及南投地檢署歸案。

潭子分駐所日前接獲民眾檢舉，有一輛廂型車疑似載送失聯移工，所長張崑泰、警員鄒淅之、林恒嘉獲報後成立專案小組積極蒐證。

為避免打草驚蛇，警方先調閱監視器詳細追蹤，發現在一處看似純樸的三合院潛藏許多疑似失聯移工，警方根據線索逐步掌握移工每日作息。

前天清晨4時，員警在三合院旁守株待兔，待移工早上6時準備出門上班時，員警立即上前攔查，一舉查獲16名失聯移工，其中一對情侶神色很慌張，經仔細查證發現這對情侶是詐欺通緝犯，在逃期間偽造身分及隱蔽行蹤逃避法律制裁。