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虎父無犬子！台南特考班實習生初登場 查獲通緝犯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局莊敬派出所昨據報在中華東路與小東路口處理A2交通事故，對向車道也發生另起A3交通事故。巡佐劉耿銘與實習生廖子毅趕抵A3現場處理，發現駕駛盧姓男子假意配合，卻伺機逃逸，被兩警發現後控制，經查是名槍砲通緝犯。廖初登場即立功，父親可是警界的學長。

交通事故發生於下午4時許，正值下班時間、車流量較大，劉、廖迅速轉往A3交通事故處理，發現後車駕駛39歲盧男意圖駕車離開，立即上前示意駕駛下車。盧下車後，假意配合處理事故，卻聲稱返回車內取物品時，試圖乘機逃逸。

然而，他神情慌張的表情和異常行為，早已引起劉、廖的注意，兩人迅速反應，成功將他控制。 經查證，盧男為台南地檢署5月9日發布的槍砲彈刀條例通緝犯，警詢後依法將他解送歸案。

值得一提的是，112年特考班實習生廖子毅於6月甫至一分局莊敬派出所實習，父親是市警局犯罪預防科專員廖淦龍，也是警界的學長。廖子毅與巡佐劉耿銘合作無間，成功將通緝犯緝拿歸案，同仁直呼「虎父無犬子」。

昨天下午4時許下班時間、車流量較大，莊敬派出所員警趕往處理交通事故，發現盧男神情慌張的表情和異常行為，赫然發現他是槍砲通緝犯。圖／讀者提供
昨天下午4時許下班時間、車流量較大，莊敬派出所員警趕往處理交通事故，發現盧男神情慌張的表情和異常行為，赫然發現他是槍砲通緝犯。圖／讀者提供
槍砲通緝犯盧姓男子發生事故後假意配合調查，卻伺機逃逸，被實習生廖子毅（中）、警員朱晉廷當場控制。圖／讀者提供
槍砲通緝犯盧姓男子發生事故後假意配合調查，卻伺機逃逸，被實習生廖子毅（中）、警員朱晉廷當場控制。圖／讀者提供

交通事故 實習 通緝

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