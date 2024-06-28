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被搜出持8.5公斤毒品 網紅宮廟主委「志淵」今晨收押禁見

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被搜出持8.5公斤毒品 網紅宮廟主委「志淵」今晨收押禁見

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

高雄梓官區通安宮主委曾志淵，曾在號稱全台首創TikTok電影「義緝」中擔任要角，因涉嫌販毒，檢警前天兵分多路前往曾的楠梓區住處及黨羽據點搜索，查扣約8.5公斤一、二級毒品，拘提、逮捕曾等9人到案；橋頭地檢署檢察官認曾涉嫌重大，昨天下午向法院聲請羈押禁見，另諭知共犯李男3萬元交保，其餘人請回。今晨法院裁定曾男收押禁見獲准。

橋頭地檢署主任檢察官李廷輝、檢察官趙翊淳、朱美綺、陳韻庭、施佳宏，前天指揮高市刑大、三民二、旗山、鳳山分局、左營及岡山等分局，在梓官區等5處地點搜索，傳喚曾姓與李姓等9人被告到案。

檢警在曾男住處及其黨羽據點，共扣得不明粉末3包、總重6584公克、安非他命612.5公克、海洛因1313.5公克，以及毒咖啡包6包、重42 公克）等毒品。

據了解，曾男擔任通安宮主委後，去年3月通安宮在網路貼上「五位廣澤尊王遭調職」影片，在神轎前一再請不下神明「降駕」，1個月後又貼「主委終於問清事情」影片，說「聖王要調離現職」，當檢警在通安宮查獲毒品後，辦案員警直呼，原來神明早就有「神意」，早就看不下去；曾男在涉嫌交貨時被檢警監控查獲，他也承認涉案。

據了解，曾男在20年前就曾涉毒品案，當年原本只是高雄市蚵仔寮蔡姓角頭的手下，後來蔡因病淡出，蚵仔寮地方勢力年輕一輩爭相竄頭；蔡死後，曾男在同輩中迅速竄起，成為蚵仔寮一帶不可忽視的勢力；近年並插旗宮廟選舉，1年前並以擲筊方式，成為通安宮的新任主委。

隨著短影音興起，曾男轉型「網紅」，常在抖音等影音平台發片，擁有不少粉絲，因身兼宮廟主委，網友都稱呼曾男為「主委」，因名字為「志淵」，以英文簡稱對外簡稱為「GN」。

今年4月，號稱全台首創TikTok電影「義緝」分段上映，影片卡司有林義芳、鄭人碩、吳鈴山、王思佳，曾志淵也參與演出；影片以高規格拍攝短影片帶動新媒體風潮，耗資近千萬元成本，動用上百人、40輛名車拍攝大場面打鬥戲。

曾男昨涉毒被捕的消息傳出後，梓官通安宮昨下午第一時間隨即發出聲明，撇清表示曾姓主委因涉嫌「不法情事」，目前由檢調偵查當中，強調通安宮為地方信仰中心，曾在外個人行為，概與通安宮無關，一切職務暫由副主委代理。

網紅主委曾志淵。圖／截自抖音
網紅主委曾志淵。圖／截自抖音
網紅主委曾志淵。圖／截自抖音
網紅主委曾志淵。圖／截自抖音
高雄梓官蚵仔寮通安宮發出聲明，指曾姓主委涉不法是個人行為。圖／取自通安宮臉書官網
高雄梓官蚵仔寮通安宮發出聲明，指曾姓主委涉不法是個人行為。圖／取自通安宮臉書官網

影片 檢察官 毒品

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