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幼兒園旁私人招待所遭狂轟17槍 槍手高偉哲遭法院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子高偉哲昨赴新北市某私人招待所，朝鐵門連開17槍，犯後騎機車、攜帶改造手槍向警方投案，供稱曾因和友人講話太大聲而被屋主毆打，心生不滿才開槍洩憤，警方依槍砲、恐嚇等罪嫌移送法院，檢方複訊後聲請羈押禁見；台北地方法院晚間9點半開庭，裁定羈押禁見，可抗告。

高偉哲（26歲）昨日上午10時許，騎機車新北市新店區中興路一段某招待所，先持改造手槍朝鐵門連開5、6槍後，舉起右手讓彈匣落地，他更換彈匣後再開10餘槍，犯後騎車離開，主動到新店警分局碧潭派出所投案，他先稱「我開槍了」，再被員警喝令「趴下」，蹲在值勤台前就逮。

警方調閱監視器發現，高偉哲前日先從台北市松山區騎乘友人的機車，到新店碧潭附近旅館投宿，昨日才下手犯案；高稱，他去年與友人在招待所門口聊天，被屋主嫌太大聲，出言制止後揪眾毆打，心生不滿才開槍洩憤，並說手槍是一名已故友人寄放的。

警方認為他對糾紛過程及時間交代不清，懷疑動機不單純；劉姓房屋承租人向警方表示，他去年6月起承租，作為和朋友聊天交流的處所，他否認動手打人，也不認識高偉哲。

警方偵詢後認為高偉哲供詞避重就輕，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌，移送台北地檢署偵辦；檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。

男子高偉哲（中）昨赴新北市某私人招待所連開17槍。記者房荷庭／攝影
男子高偉哲（中）昨赴新北市某私人招待所連開17槍。記者房荷庭／攝影

恐嚇 承租人 監視器 碧潭

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