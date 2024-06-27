快訊

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

男星度假租Airbnb約2女極樂遊 清潔員一進屋驚見暴斃遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢警瓦解毒品咖啡包製毒集團 7人分判10年至5年徒刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子等7人組成製毒集團，製造第4級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」後，再分別運往設在宜蘭壯圍、新北汐止的製毒工廠，據以製成第3級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，被檢方依違反毒品危害防制條例起訴。基隆地方法院審理後認定犯行，依共同製造第3級毒品罪，分判10年至5年徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳男籌組製造毒品集團，招募兩名周姓男子和江姓、詹姓、王姓男子和口名陳男加入，先在台北市內湖區碧山巖山區某處、新北市汐止區鵠鵠崙路山區某處製造第4級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」。

製造完成後，將「2-溴-4-甲基苯丙酮」運送至汐止區勤進路及環上路某處，分別搬運到設在宜蘭縣壯圍鄉、新北汐止的製毒工廠，各製造20多公近的第3級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，陳男聯繫集團不詳成員取得部分毒品。

詹男另於去年4月上旬另將160包「4-甲基甲基卡西酮」（無證據證明為本案製造毒品）毒品咖啡包，放在王住處，約定王若找到買家，每包賣價超過150元部分屬王利益，150元歸詹所有。

基隆地檢署檢察官指揮保三總隊第一大隊員警，去年4月11日持法院核發搜索票，先後至宜蘭、汐止製毒工廠執行搜索，查扣毒品成品、半成品和原料等證物。去年5月3日再到王男住處搜索，查扣160包「4-甲基甲基卡西酮」毒品咖啡包，偵查後起訴。

法院審理時，陳男等人均坦承諱犯行，但王男只承認製造第4級毒品罪，否認製造第3級毒品罪。法官查出王男雖未參與將第4級毒品製作成第3級毒品過程，但對交由他人繼續製作第3級毒品過程知之甚明，自有分擔部分犯罪行為，應對全部結果共同負責，視為製造第3級毒品罪共同正犯，依法量刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

檢警在新北市汐止區、宜蘭縣查獲製毒工廠，檢方起訴7人。基隆地院審理後，依共同製造第3級毒品分判10年至5年徒刑。記者邱瑞杰／翻攝
檢警在新北市汐止區、宜蘭縣查獲製毒工廠，檢方起訴7人。基隆地院審理後，依共同製造第3級毒品分判10年至5年徒刑。記者邱瑞杰／翻攝

內湖 檢察官 毒品 汐止

延伸閱讀

曾拍電影、被搜出持8.5公斤毒品 網紅宮廟「主委」遭聲押

濾水器濾芯夾大麻花...運毒男不爽遭判刑7年10月 花2萬找人砸車

北巿知名甜點店負責人林森北酒店呼大麻 屢犯不改…法院裁定送勒戒

巴西大麻個人消費除罪化 持有量上限40克或6株

相關新聞

檢警瓦解毒品咖啡包製毒集團 7人分判10年至5年徒刑

陳姓男子等7人組成製毒集團，製造第4級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」後，再分別運往設在宜蘭壯圍、新北汐止的製毒工廠，據以...

曾拍電影、被搜出持8.5公斤毒品 網紅宮廟「主委」遭聲押

高雄梓官區通安宮主委曾志淵，曾在號稱全台首創TikTok電影「義緝」中擔任要角，因涉嫌販毒，檢警昨兵分多路前往曾的楠梓區...

幼兒園旁私人招待所遭狂轟17槍 槍手高偉哲遭法院裁定羈押禁見

男子高偉哲昨赴新北市某私人招待所，朝鐵門連開17槍，犯後騎機車、攜帶改造手槍向警方投案，供稱曾因和友人講話太大聲而被屋主...

皇池溫泉偷拍片「賣至創意私房」 主嫌串證脫罪遭聲押禁見

士林地檢署指揮刑事局偵辦北投「皇池溫泉御膳館」偷拍案，從金流向上追查，本月鎖定涉隔著竹片縫隙偷拍性影像的主嫌陳姓男子，並...

被議員指控「誘拐人妻」 吉安警分局長回應：不是事實、考慮提告

花蓮縣議員林源富今天在議會公開指控吉安警分局長吳思翰「誘拐人妻」，縣警局展開風紀調查。吳思翰回應指出「不是事實」，會全力...

涉連轟新店私人招待所17槍 槍手高偉哲被北檢聲押禁見

新北市昨天驚傳槍擊案，新店區中興路一段一處私人招待所遭人連開17槍，26歲的槍手高偉哲逞凶後，立即騎機車攜帶改造手槍到警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。