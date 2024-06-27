檢警瓦解毒品咖啡包製毒集團 7人分判10年至5年徒刑

陳姓男子等7人組成製毒集團，製造第4級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」後，再分別運往設在宜蘭壯圍、新北汐止的製毒工廠，據以製成第3級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，被檢方依違反毒品危害防制條例起訴。基隆地方法院審理後認定犯行，依共同製造第3級毒品罪，分判10年至5年徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳男籌組製造毒品集團，招募兩名周姓男子和江姓、詹姓、王姓男子和口名陳男加入，先在台北市內湖區碧山巖山區某處、新北市汐止區鵠鵠崙路山區某處製造第4級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」。

製造完成後，將「2-溴-4-甲基苯丙酮」運送至汐止區勤進路及環上路某處，分別搬運到設在宜蘭縣壯圍鄉、新北汐止的製毒工廠，各製造20多公近的第3級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，陳男聯繫集團不詳成員取得部分毒品。

詹男另於去年4月上旬另將160包「4-甲基甲基卡西酮」（無證據證明為本案製造毒品）毒品咖啡包，放在王住處，約定王若找到買家，每包賣價超過150元部分屬王利益，150元歸詹所有。

基隆地檢署檢察官指揮保三總隊第一大隊員警，去年4月11日持法院核發搜索票，先後至宜蘭、汐止製毒工廠執行搜索，查扣毒品成品、半成品和原料等證物。去年5月3日再到王男住處搜索，查扣160包「4-甲基甲基卡西酮」毒品咖啡包，偵查後起訴。

法院審理時，陳男等人均坦承諱犯行，但王男只承認製造第4級毒品罪，否認製造第3級毒品罪。法官查出王男雖未參與將第4級毒品製作成第3級毒品過程，但對交由他人繼續製作第3級毒品過程知之甚明，自有分擔部分犯罪行為，應對全部結果共同負責，視為製造第3級毒品罪共同正犯，依法量刑。

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