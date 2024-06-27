皇池溫泉偷拍片「賣至創意私房」 主嫌串證脫罪遭聲押禁見

士林地檢署指揮刑事局偵辦北投「皇池溫泉御膳館」偷拍案，從金流向上追查，本月鎖定涉隔著竹片縫隙偷拍性影像的主嫌陳姓男子，並陸續約談多名涉犯兒少性剝削防制條例的共犯。士檢6月14日複訊陳男後聲押，士林地方法院認定，陳男有串證之虞，裁定羈押獲准。

全案起源於，黃子佼因是有「台版九號房」之稱的偷拍網站論壇「創意私房」的高級會員，持有7部未成年情色影片，遭社會輿論撻伐。士林地檢署今年4月間偵辦北投皇池溫泉御膳館偷拍案，發現「創意私房」也有同一湯屋的偷拍性影像，指揮刑事局調查，調閱網路及涉案者資料分析比對。

專案小組經2個月追查，從交易金流逐層追出犯嫌，其中陳姓男子涉嫌在湯屋外偷拍性影像，還至創意私房販售影片，陳男落網後矢口否認犯罪，稱自己並非偷拍狼。

士檢檢察官複訊後，認定陳男涉犯刑法第315條之1無故偷拍他人身體隱私部位，涉刑法第319條之1未經他人同意，無故偷拍性影像，涉刑法第234條公然猥褻罪、涉刑法第306條無故侵入他人住宅建物罪聲押；士林地院法官認定，陳男有串證之虞，裁定羈押禁見獲准。

據悉，皇池溫泉偷拍案地點為同一間湯屋，犯嫌透過竹片縫隙偷拍湯屋消費者性影像，犯罪時間研判在去年，沖澡、全裸泡湯、親密接觸等行為等性影像影片，被剪成多段數分鐘影片，上傳多個網路社群，包含社群「霸社」、創意私房、及多個LINE百人群組，流傳程度一發不可收拾。

北投警方今年4月間獲報，同一間湯屋遭偷拍，4男6女都是在一間湯屋遭偷拍，日前已查獲至少2名透過臉書社團散布者，依妨害性隱私及不實性影像罪嫌送辦。