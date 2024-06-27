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警分局長涉勾引人妻…花蓮議員戴綠帽又被妻砍傷勢照曝光 縣警局發聲了

被議員指控「誘拐人妻」 吉安警分局長回應：不是事實、考慮提告

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣議員林源富今天在議會公開指控吉安警分局長吳思翰「誘拐人妻」，縣警局展開風紀調查。吳思翰回應指出「不是事實」，會全力配合內部調查詳加說明，被問到是對林提告？吳思翰坦言「有在思考」。

吳思翰下午回應表示，他是在新城警分局長任內結識擔任新城鄉代會主席的林源富妻子陳秀玲，但兩人間僅止於一般公務上的互動，陳對他比較像是姐弟之間的關心，根本沒有所謂「妨害家庭、勾引人妻」之事。

吳思翰說，林源富先前未曾找到溝通，今天卻在議會驚爆此事，林所說「熱線到半夜」等情節，更是不可能的事情，相關內容他會在縣警局內部調查中詳細說明，一定全力配合。記者詢問若林源富的說法非事實，是否考慮提告？吳坦言「正在思考」。

林源富為無黨籍縣議員，今天在縣議會臨時會點名吳思翰與他的妻子搞曖昧，天天熱線到半夜，他發現妻子與吳有專屬聯絡手機，氣得沒收手機，本月19日晚間跑完行程回家向妻子討抱抱，竟被妻子用水果刀砍傷，左手動脈被砍斷致大失血昏迷，送醫緊急動了5個小時手術，左手差點廢了。

花蓮縣警局下午由督察長江建忠出面說明，表示本月24日下午接獲林源富檢舉，隨即召開風紀會議，指派刑大、婦幼隊專人接辦吉安分局承辦林源富19日遭妻子砍傷的家暴及刑事案件，並於26日下午3時完成林源富的刑事提告後，彙整卷證資料報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

江建忠說，有關吳思翰涉及風紀部分，已針對林源富提供的相關檢舉內容、line截圖及檢舉內容調閱相關事證、進行風紀案件調查，初步了解雙方有非公務聯繁及交往密切情形，將審慎調查、詳加查證，若有不當男女交往或言行惹議的情況，將依規定懲處並追究相關責任，絕不寬貸。

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花蓮縣吉安警分局長吳思翰（中）曾任新城警分局長，他回應媒體詢問，表示林的說法都不是事實。記者王燕華／翻攝
花蓮縣吉安警分局長吳思翰（中）曾任新城警分局長，他回應媒體詢問，表示林的說法都不是事實。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控吉安警局長吳思翰誘拐他的妻子。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控吉安警局長吳思翰誘拐他的妻子。圖／林源富提供
新城鄉代會主席的林源富妻子陳秀玲。本報資料照片
新城鄉代會主席的林源富妻子陳秀玲。本報資料照片
花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控吉安警局長吳思翰誘拐他的妻子。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控吉安警局長吳思翰誘拐他的妻子。圖／林源富提供

吉安 妨害家庭 家暴 提告 花蓮

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