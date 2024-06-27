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警分局長涉勾引人妻…花蓮議員戴綠帽又被妻砍傷勢照曝光 縣警局發聲了

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吉安警分局長遭議員控「勾引人妻」 縣警局受理提告：展開風紀調查

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮議員林源富今天在議會公開指控吉安警分局長吳思翰「誘拐人妻」，縣警局下午表示，已接獲林的檢舉並受理刑事提告，報請檢方偵辦。警方初步了解，吳與林妻確實有非公務聯繫，但未到林源富提及的程度，暫不異動吳的職務，靜待調查。

花蓮縣警局督察長江建忠表示，本月24日下午接獲林源富檢舉，指控吳思翰與林妻交往密切，導致林源富夫妻失和，衍生家庭暴力一事，縣警局隨即召開風紀會議，指派刑大、婦幼隊專人接辦吉安分局承辦林源富19日遭妻子砍傷的家暴及刑事案件，並於26日下午3時完成林源富的刑事提告後，彙整卷證資料報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

江建忠說，有關分局長吳思翰涉及風紀部分，已針對林源富提供的相關檢舉內容、LINE截圖及檢舉內容調閱相關事證、進行風紀案件調查，初步了解雙方有非公務聯繁及交往密切情形，將審慎調查、詳加查證，若有不當男女交往或言行惹議的情況，將依規定懲處並追究相關責任，絕不寬貸。

林源富為無黨籍縣議員，今天在縣議會臨時會點名吳思翰與他的妻子搞曖昧，天天熱線到半夜，他發現妻子與吳有專屬聯絡手機，氣得沒收手機，本月19日晚間跑完行程回家向妻子討抱抱，竟被妻子用水果刀砍傷，左手動脈被砍斷，大失血昏迷，送醫緊急動了5個小時手術，左手差點廢了。

此外，陳秀玲在臉書指控警方受到高層施壓，未經她的允許，私自扣留她的手機；江建忠澄清，完全沒有扣留陳秀玲或林源富的手機。

林妻為新城鄉代會主席陳秀玲，對媒體關切僅表示「一切循法律途徑」；吳思翰已與妻子離婚，記者打電話給他但電話未接。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

花蓮縣吉安警分局長吳思翰（中）曾任新城警分局長。記者王燕華／翻攝
花蓮縣吉安警分局長吳思翰（中）曾任新城警分局長。記者王燕華／翻攝
花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控吉安警局長吳思翰誘拐他的妻子。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控吉安警局長吳思翰誘拐他的妻子。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富自爆遭擔任新城鄉代會主席的妻子持刀砍傷左手動脈。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富自爆遭擔任新城鄉代會主席的妻子持刀砍傷左手動脈。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控縣內某吳姓分局長「誘拐人妻」。圖／林源富提供
花蓮縣議員林源富今天在議會自爆遭妻子砍傷，並指控縣內某吳姓分局長「誘拐人妻」。圖／林源富提供
林源富妻子陳秀玲對媒體關切僅表示「一切循法律途徑」。本報資料照片
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家暴 提告 檢察官 花蓮 議員

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