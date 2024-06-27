吉安警分局長遭議員控「勾引人妻」 縣警局受理提告：展開風紀調查

花蓮縣議員林源富今天在議會公開指控吉安警分局長吳思翰「誘拐人妻」，縣警局下午表示，已接獲林的檢舉並受理刑事提告，報請檢方偵辦。警方初步了解，吳與林妻確實有非公務聯繫，但未到林源富提及的程度，暫不異動吳的職務，靜待調查。

花蓮縣警局督察長江建忠表示，本月24日下午接獲林源富檢舉，指控吳思翰與林妻交往密切，導致林源富夫妻失和，衍生家庭暴力一事，縣警局隨即召開風紀會議，指派刑大、婦幼隊專人接辦吉安分局承辦林源富19日遭妻子砍傷的家暴及刑事案件，並於26日下午3時完成林源富的刑事提告後，彙整卷證資料報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

江建忠說，有關分局長吳思翰涉及風紀部分，已針對林源富提供的相關檢舉內容、LINE截圖及檢舉內容調閱相關事證、進行風紀案件調查，初步了解雙方有非公務聯繁及交往密切情形，將審慎調查、詳加查證，若有不當男女交往或言行惹議的情況，將依規定懲處並追究相關責任，絕不寬貸。

林源富為無黨籍縣議員，今天在縣議會臨時會點名吳思翰與他的妻子搞曖昧，天天熱線到半夜，他發現妻子與吳有專屬聯絡手機，氣得沒收手機，本月19日晚間跑完行程回家向妻子討抱抱，竟被妻子用水果刀砍傷，左手動脈被砍斷，大失血昏迷，送醫緊急動了5個小時手術，左手差點廢了。

此外，陳秀玲在臉書指控警方受到高層施壓，未經她的允許，私自扣留她的手機；江建忠澄清，完全沒有扣留陳秀玲或林源富的手機。

林妻為新城鄉代會主席陳秀玲，對媒體關切僅表示「一切循法律途徑」；吳思翰已與妻子離婚，記者打電話給他但電話未接。

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