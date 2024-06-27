濾水器濾芯夾大麻花...運毒男不爽遭判刑7年10月 花2萬找人砸車

32歲紀姓男子和共犯以濾水器濾芯夾藏毒品大麻花，跨國運毒來台，落網後心生不滿，懷疑蔡姓男子出賣他，涉嫌花2萬元指使李男尋仇洩憤，李男找來周男到場砸車，由周持鐵鎚敲破擋風玻璃、李男錄下砸車畫面。士林地檢署偵結，依毀損罪嫌起訴3人。

紀男2019年間與共犯跨國運輸大麻，共犯以濾水器濾芯夾藏第二級毒品大麻花，從美國寄送毒包裹來台，紀男安排人收包裹，分別向蔡男購買300公克、400公克、300公克大麻，又查扣大麻毛重達926公克。紀男否認犯罪，供稱蔡男一開始說包裹是淨水器，沒有說包裹內是大麻。紀男因跨國運毒案，遭依共同運輸第二級毒品判刑，應執行有期徒刑7年10月，已在宜蘭監獄執行中。

此次砸車案，紀男因毒品案心生不滿，懷疑蔡男害他落網，涉嫌花2萬元指使38歲李姓男子鬧事，李男在今年2月28日晚上8時許，找來32歲周姓男子，先買鐵鎚交給周男砸車，周男在承德路上氣功調理店外砸蔡的車輛，打破前擋風玻璃與駕駛座車窗，李男則涉嫌在旁錄影，傳給紀男觀看。

全案蔡男報案提告，警方追出這次以毒品糾紛衍生的砸車案，依毀損罪嫌移送法辦。紀、李、周3人到案認罪，檢方依毀損罪嫌起訴3人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885