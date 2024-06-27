影／向女性友人借機車至私人招待所連開17槍 槍手解送北檢

新北市昨天驚傳槍擊案，新店區中興路一段一處私人招待所遭人連開17槍，槍手高姓男子逞凶後立即騎機車攜帶改造手槍到警局。高男投案後辯稱，去年曾和朋友在店門前，因講話太大聲，曾遭屋主揪眾毆打，心生不滿，才會騎車從台北直奔新店開槍洩憤。警詢後依槍砲、恐嚇、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方將高移送北檢時，有媒體問高開槍的原因、是否受人指使而開槍，高全程不發一語，與警方從囚車道步入北檢複訊。

「我剛剛開槍。」新北市新店區中興路一段一處私人招待所遭身穿黑衣黑褲的槍手高姓男子（26歲）連開17槍，槍手逞凶後立馬騎機車到新店警分局碧潭派出所投案並交出一把改造手槍及空彈匣。

高男投案後堅稱，去年曾和朋友在店門前，因講話太大聲，曾遭屋主劉姓男子出言制止後，還揪眾毆打，致心生不滿，才會騎車到新店開槍洩憤。據了解，高男到案後，將槍枝來源推給已過世友人生前所寄放。所騎機車則是向在超商工作的女性友人所借，

而機車女車主也向警方表示，高男曾是好友的前男友，雙方認識已10多年，得知高男借機車犯案也直說「太恐怖了！」事先完全不知情

遭開槍的房屋承租人劉姓男子則向警方表示，該處是去年6月開始承租，做為與朋友交流聯天休閒的場地，並不認識涉嫌開槍的高男，也否認曾動手打人。警方認為高男的說法避重就輕，並未吐實，懷疑幕後有藏鏡人教唆指使，高男今天下午1時許，由警方依法押送台北地檢署偵辦，將建請檢察官向法院聲請羈押禁見。